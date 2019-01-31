هكذا رد ملك الأردن على رسالة معايدة من مواطنة أردنية!

عمان(صدى):

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رسالة إلى مواطنة أردنية بعدما شاهد مشاركة لها على موقع فيسبوك، قائلا:” ابنتي هديل، وصلتني كلماتك الطيبة.. وفقك الله”.

ومن جانبها، هنأت الفتاة هديل الهنانده ملك الأردن بذكرى يوم مولده، قائلة:” سيدي ومولاي صاحب الجلالة عبدالله الثاني، رغم قلة الموارد الاقتصادية وتقشف حكومتنا الرشيدة من الإصلاح، رغم الضيق الذي يعبئ قلوبنا، رغم الديون التي تتلتل على وطننا الحبيب وبيتنا الصغير، رغم الظروف المحيطة بنا، وكثر الفساد الذي حوطنا، إلا (أننا) وما زلنا مخلصين وموالين لجلالتك، وسنبقى نطلب من الرب الكبير أن يديم عليك الصحة والعافية، وأن يبقيك قائداً وأخاً وصاحباً وجاراً لشعبك العظيم الذي يعشق الهاشميين”.

وأوضحت هديل في رسالتها:”سيدي صاحب الجلالة، أعلم جيداً أن ما أكتبه الآن لن يصل لك ولن تقرأ ما أكتب، ولكن اعلم جيداً يا أبتي الأكبر، نحن شعبك وأهلك ونشامى الهاشميين الأردنيين، سنبقى يداً واحدة مخلصين لك أولاً ولأرضنا، سنكون دائماً مضرباً للمثل بين البلاد، وفي نهاية ما أكتبه الآن، أتمنى من الله عز وجل في عيدك السابع والخمسين أن يديم عليك الصحة والعافية، وأن نبقى نحتفل بميلادك ككل سنة، كل عام وأنت بخير سيدي صاحب الجلالة وأدامك الله في قلوب الأردنيين أخاً وأباً. ابنتك “هديل الهنانده”.