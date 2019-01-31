مواطن يشكو من تحرير مخالفة مرورية بالخطأ على سيارته في الرياض 

عادل الحربي(صدى):

تلقى عدد من الأشخاص رسائل بتحرير مخالفات مرورية على سياراتهم في عدد من المدن، حيث كانت سياراتهم في مدن أخرى، وإحداها متوقفة ومفككة في ورشة منذ سنة.

وعبروا عن استغرابهم من احتساب هذه المخالفات عليهم، حيث قال أحدهم إنه يسكن في الرياض، بينما تم رصد مخالفة وقوف خاطئ عليه في مكة، بينما أوضح آخر أنه تم رصد مخالفة على ” دينا ” بالطائف في الوقت الذي كانت فيه المركبة بالمنطقة الشرقية.

ولفت أحد الأشخاص في تغريدة على حساب ” المرور ” بموقع ” تويتر ” إلى أنه تم تحرير مخالفة على مركبته بالرياض، في حين أن السيارة مفككة منذ سنة داخل ورشة بالزلفي، بينما اشتكى آخر من رصد مخالفة ” فحص دوري ” على سيارته بينما لا يزال فحص السيارة سارياً.

وتابع حساب ” المرور ” أن من لديه ملاحظات على المخالفات المرصودة عليه، مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور منطقته لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.