” فيديو ” يكشف جهل الرئيسي الفنزويلي باللغة الإنجليزية

كاراكاس(صدى):

تحول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمات إنجليزية لفظها بطريقة كشفت جهله للغة الأكثر انتشارًا في العالم.

وعن التفاصيل، اغتاظ ” مادورو ” من كلمة المتحدث باسم البيت الأبيض حينما قال: ” إن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بتعامل الرئيس مع الأزمة بفنزويلا ” ؛ وذلك في إشارة إلى إمكانية التدخل العسكري.

حيث قام نيكولاس مادورو بجمع وزراءه وبعض الإعلاميين، موجهًا حديثه لـ ” ترامب ” قائلاً: ” Ham offs Venezuela ” بمعنى ارفع يديك عن فنزويلا، ثم قال كلمة ” Immediati ” بمعنى ” حالاً ” معتقدًا أنها Immediately الإنجليزية، ليبدأ الحاضرون في الضحك.

وانتشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليحظى المقطع بسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جهل ” مادورو ” باللغة الإنجليزية.