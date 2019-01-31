” فيديو ” يكشف جهل الرئيسي الفنزويلي باللغة الإنجليزية
تحول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمات إنجليزية لفظها بطريقة كشفت جهله للغة الأكثر انتشارًا في العالم.
وعن التفاصيل، اغتاظ ” مادورو ” من كلمة المتحدث باسم البيت الأبيض حينما قال: ” إن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بتعامل الرئيس مع الأزمة بفنزويلا ” ؛ وذلك في إشارة إلى إمكانية التدخل العسكري.
حيث قام نيكولاس مادورو بجمع وزراءه وبعض الإعلاميين، موجهًا حديثه لـ ” ترامب ” قائلاً: ” Ham offs Venezuela ” بمعنى ارفع يديك عن فنزويلا، ثم قال كلمة ” Immediati ” بمعنى ” حالاً ” معتقدًا أنها Immediately الإنجليزية، ليبدأ الحاضرون في الضحك.
وانتشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليحظى المقطع بسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جهل ” مادورو ” باللغة الإنجليزية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههه ههههههههه
المتظاهرين جايبين رئيس ثاني
أحتياط🕴️😂😂😂😂😂😂😂😂
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 7 ساعات
ابكتن طززززززز باللغه العنقريزيه وأفتخر أني ما أعرفها…. يعلم الله ان قدرها عندي زي لغة البنقال…
وأنتم يالعربان يكفيكم فخر أن الله أنزل كتابه بلغتكم …فأدعسوا على لغت العنقريز من التيوس والمعيز..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 7 ساعات
المهم يعرف لغة شعبه وشعبه يفهم عليه ,,