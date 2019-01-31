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بالفيديو.. إعلامية مصرية تستعرض بمميزاتها

بالفيديو.. إعلامية مصرية تستعرض بمميزاتها
القاهرة(صدى):

أثارت الإعلامية المصرية أصالة كامل الجدل من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشرها مقطع فيديو تعرض فيه نفسها للخطف.

و قالت أصالة في المقطع: اللي هيخطفني هو الكسبان ،واللي حابب يخطفني مميزاتي هي… مبدئياً سوالفي حلوة، لا يمل، غير مكلفة، ما باكلش وما بنامش وصغيرة بتحط في أي مكان. ما باخدش حيظ كبير، حنونة جداً وحبوبة وبحب الناس.

ورأى متابعي أصالة أنها تعرض نفسها كسلعة، ورأى البعض الأخر أنها تتمتبع بروح مرحة ، قاصدة المزاح.


10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6379 ] نشر منذ 7 ساعات

ربنا يرزقك بالشاب اللي يشحططك يااا شااابه *!!! ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 7 ساعات

تحرج على نفسها ببلاش ..😂😂😂
مدري اشفيهم بعض الحريم هالايام ..
وصلت معهم حدهاااا وبدون حياء
بقعاء تصوووووعهم 😆😆😆

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 7 ساعات

اهم شي انها ماتاخذ .. حيظ كبير ,,

,, انتي اكيد ناويه على نيه والا ليش هاالحراج الفاضح على نفسك ……..؟

[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 7 ساعات

خلاص خليك في ميدان التحرير كلها دقائق وانا جاي اخطفك ياعمري

[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 5 ساعات

كذا الإعلاميات اذا سوو عمليات تجميل لابد تستعرض خاصه اذا ماحد عطاهم وجه

[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 5 ساعات

حلوه زي العسل اكيد لايق عليها الدلع — خلوها تدلع

[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 4 ساعات

خطفك (جني) إن شاء الله ياقليلة الأدب.
من هو (المخفة) اللي بيصدق كلامك؟ مــافيه وحدة تذم نفسها.. حتى (الأفعى) تقول جلدي أملس.

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