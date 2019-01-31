بالفيديو.. إعلامية مصرية تستعرض بمميزاتها

القاهرة(صدى):

أثارت الإعلامية المصرية أصالة كامل الجدل من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشرها مقطع فيديو تعرض فيه نفسها للخطف.

و قالت أصالة في المقطع: اللي هيخطفني هو الكسبان ،واللي حابب يخطفني مميزاتي هي… مبدئياً سوالفي حلوة، لا يمل، غير مكلفة، ما باكلش وما بنامش وصغيرة بتحط في أي مكان. ما باخدش حيظ كبير، حنونة جداً وحبوبة وبحب الناس.

ورأى متابعي أصالة أنها تعرض نفسها كسلعة، ورأى البعض الأخر أنها تتمتبع بروح مرحة ، قاصدة المزاح.