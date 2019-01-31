بالفيديو.. البنوك توضح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الخدمات المصرفية

عادل الحربي(صدى):

نشرت حساب البنوك عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يوضح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الخدمات المصرفية.

وأوضح حساب البنوك أن ضريبة القيمة المضافة في الخدمات المصرفية تطبق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المباشرة للخدمات من أي عملية مصرفية، وليس لها علاقة بالمبلغ.