” مكافحة المخدرات ” توضح العلامات الدالة على تعاطي الهيروين

علي القحطاني(صدى):

نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إنفوجرافيك يوضح العلامات الدالة علي تعاطي الهيروين.

وأضافت ” اللجنة ” عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن من أبرز هذه العلامات: ” وجود أدوات ومواد تدل على التعاطي ومنها إبرة وملاعق محروقة وبودرة محروقة، الشعور الدائم بالبؤس والاكتئاب والقلق وعدم الاهتمام بالمظهر، الانقطاع عن العمل والسرقة للحصول على الجرعة، ضيق حدقة العين ويصاحبها دموع مستمرة “.

كما أشارت لعلامات أخرى منها: ” جروح وندبات في مكان الحقن الوريدي، الشعور بالخمول وسيلان الأنف، اضطراب النوم وتقلب المزاج، انخفاض واضح في الوزن، كثرة الالتهابات الجلدية، شحوب الوجه والغثيان ، الشعور بالبرد “.

وأوضحت ” اللجنة ” أن مادة الهيروين التي تفوق عقار الموروفين بقوة التأثير ثلاث أضعاف من ضمن الأفيونية والمشتقة من مركب الموروفين ويكون تأثيرها المباشر الجهاز العصبي المركزي “العقل”.