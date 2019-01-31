” قرقاش ” عن اللقاء العربي السداسي: مبادرة إيجابية لتفعيل التعاون العربي

أبو ظبي(صدى):

دكتور أنور قرقاش، وزير الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، أن اللقاء العربي السداسي في الأردن هو مبادرة خيرة وإيجابية في تفعيل التعاون تجاه أزمات المنطقة.

وأضاف ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : “استقرار العالم العربي مسؤولية عربية بامتياز والتنسيق ضروري في ظل تدخلات إقليمية فجّة وغير مقبولة، وضوح الرؤية والعمل المشترك طريقنا للاستقرار والازدهار ” .

واختتم وزراء خارجية دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر والكويت والأردن اليوم الخميس، اجتماعًا تشاوريًا في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، حيث بحثوا خلاله عددًا من قضايا المنطقة وعلاقات التعاون بين الدول المشاركة.