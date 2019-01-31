لأول مرة مرة بعد زواجهما.. معز مسعود يعلق على عمل شيري عادل
تسبب تعليق للداعية المصري معز مسعود على أحد أعمال زوجته الفنانة شيري عادل في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تأكيد إعجابه الشديد بها وبأعمالها .
وقال مسعود في تغريدة له : من مسببات سعادتي واعتزازي بمسلسل ” السهام المارقة ” هذه المباراة التمثيلية التي قدمتها المبدعة شيري عادل والمبدع وليد فواز وجميع اللحظات المبهرة والمؤثرة التي قدمها الأصدقاء أبطال العمل جميعاً .
وامتدح ” مسعود ” العمل الفني الذي يضم نجوم من مصر وتونس ولبنان والعراق لتقديم عمل يواجه الفكر الإرهابي العقيم .
وكان ” معز وشيري ” قد واجها شائعة إنفصال مؤخراً ، فيما نفتها الفنانة المصرية في تصريحات تالية لها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
ههههههههه ههههههههههه
مدري منهو الي أطلق عليك لقب داعية
يمكن قصده داعية
بس لأشياء ثانية😂😂😂😂😂😂😂😂
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 8 ساعات
هذا داعية …علية امة 😂😂😂😂
رااايق[ عدد التعليقات: 6379 ] نشر منذ 8 ساعات
ما يمدح السوق الا من ربح فيه *!!!