لأول مرة مرة بعد زواجهما.. معز مسعود يعلق على عمل شيري عادل

القاهرة(صدى):

تسبب تعليق للداعية المصري معز مسعود على أحد أعمال زوجته الفنانة شيري عادل في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تأكيد إعجابه الشديد بها وبأعمالها .

وقال مسعود في تغريدة له : من مسببات سعادتي واعتزازي بمسلسل ” السهام المارقة ” هذه المباراة التمثيلية التي قدمتها المبدعة شيري عادل والمبدع وليد فواز وجميع اللحظات المبهرة والمؤثرة التي قدمها الأصدقاء أبطال العمل جميعاً .

وامتدح ” مسعود ” العمل الفني الذي يضم نجوم من مصر وتونس ولبنان والعراق لتقديم عمل يواجه الفكر الإرهابي العقيم .

وكان ” معز وشيري ” قد واجها شائعة إنفصال مؤخراً ، فيما نفتها الفنانة المصرية في تصريحات تالية لها .