عمولات مشبوهة لحمد بن جاسم.. وصفقة محظية من بنك باركليز

طلال الضوي(صدى):

يشهد العالم على نتائج فضيحة تنظيم الحمدين وبنك باركليز البريطانى الشهير، وهى الفضيحة التى بدأت فصولها عام 2008 واستمرت التحقيقات السرية والعلنية فيها أكثر من 5 سنوات، وكانت أولى جلسات محاكماتها العلنية منذ أيام قليلة.

كان بنك باركليز يعانى من أزمة مالية طاحنة وتراجعت أسهمه بشكل كبيرمنذ عام 2008 فتحايل 4 من مسؤولين كبار بنك باركليز وحمد بن جاسم وكبار معاونيه فى الصندوق السيادى القطرى وممثلة ” شركة قطر القابضة ” .

واستمرت مفاوضات عصابة الـ 4 فى بنك باركليز وحتى انتهت بصفقة محظية من أغرب الصفقات المالية ويتم بمقتضاها تقديم قطر القابضة قرضاَ مع اقتطاع عمولات مشتركة، ومن ثم تحصل الحكومة القطرية على قرض من بنك باركليز بفائدة مرتفعة مقابل نسبة من أسهم البنك ، فيما أوضح أحد المتهمين الأربعة أن باقي المستثمرين سيستشيطون غضباً إذا اكتشفوا أن بنك باركليز قد أبرم صفقة بالسر أو صفقة محظية ” .

وبحسب ” العربية نت ” فإن هذه الاتفاقيات ساعدت على ” إخفاء ” طلب حمد بن جاسم الحصول على مدفوعات عمولة أعلى مقابل الاستثمارات في عام 2008، مستغلاً احتياج مسؤولي بنك باركليز الشديدة لتجنب إدراج البنك ضمن خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية في ذروة الأزمة المالية.

يذكر أن اليوم الخميس، مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى ” SFO ” البريطاني،قدم أدلة ومستندات الإدانة في جلسة اليوم من قضية الفساد المصرفي الكبرى التي ورط فيها رئيس حمد بن جاسم، 4 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز، والمتوقع أن يتم نظرها أمام المحكمة في فترة بين 4 و6 أشهر.