بالفيديو.. أهم تقنيات كيا K900 2019 الجديدة كليا

سول(صدى):

وصلت سيارة كيا K900 الجديدة كلياً المعروفة باسم كوريس واحدة من أكثر الطرازات في فئة السيارات الفاخرة في كيا زخراً بالتقنيات والترفيه المعلوماتي المتقدم، واليوم سوف نستعرض سوياً أهم التقنيات التي أتت بها في السوق السعودي.

نظام المعلومات الترفيهي

يحمل الكونسول الوسطي شاشة لمسية قياس 12.3 إنش، يمكن من خلالها التحكم في درجة الحرارة ومستوى الصوت إضافة إلى معلومات الرحلة،كما يمكن من خلالها الوصول إلى نظام ملاحة متقدم بشكل أسهل، حيث يتم ربط كافة هذه اﻷنظمة بنظام المعلومات الترفيهي UVO luxe الخاص بعلامة كيا والذي يتيح التحكم عن بعد في بعض الخصائص، بعد إنشاء حساب خاص بمالك K900 ، مع وجود دعم أبل كاربلاي وشحن لاسلكي للهواتف، إضافة إلى وجود شاشة عرض رأسية قياس 9.7 إنش تعرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

العدادات وأنماط القيادة

توجد شاشة عدادات رقمية عالية الدقة من نوع TFT بقياس 7 إنش بشكل قياسي، أو أخرى بقياس 12.3 إنش بشكل اختياري والتي تعرض ألوان مختلفة حسب نمط القيادة المستخدم، والتي يمكن تغييرها ﻷي من: Comfort لراحة أكبر، Eco لتحسين معدلات إستهلاك البنزين، Sport للحصول على أداء رياضي، أو Custom الذي يمكن تخصيصه.

السلامة والقيادة الذاتية

حصلت K900 على ترسانة ضخمة من أنظمة السلامة المتقدمة تبدأ مع رؤية محيطية بـ 360 درجة من خلال أربعة كاميرات، إضافة إلى نظام للكشف عن البقعة العمياء من خلال بث مباشر لجانبي السيارة في شاشة العدادات والذي يفعل بشكل آلي عند إضاءة شارة الانعطاف، كما تعمل عجلة القيادة على تنبيه السائق من خلال اهتزازات في حالة تغيير المسار بشكل غير آمن عند التقاط مستشعرات السيارة ﻷي مركبات أو عقبات في الطريق، مع تقنية المخرج الآمن والتي تمنع فتح الأبواب للركاب إذا ما كانت هنالك سيارة أو أحد المشاة يقترب من المرور بجانب السيارة.

النظام الصوتي

لابد من وجود نظام صوت مناسب لتجربة قيادة مميزة، وفي هذا النطاق تفوقت K900 على نفسها عن طريق نظام صوتي من Harman Kardon/Lexicon بقدرة 900 واط ومن خلال 17 سماعة والذي يعتبر أقوى أنظمة كيا الصوتية مع تكنولوجيا Clari-Fi وتقنية QuantumLogic التي تعمل على بث صوت محيطي عالي النقاء.

اﻹضاءة الداخلية

تعاونت كيا مع معهد بانتون الأمريكي للألوان الذي ساعد على توفير 64 لون ﻹضاءة K900 الداخلية من خلال 7 ألوان رئيسية يمكن الاختيار من بينها.