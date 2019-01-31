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بالفيديو.. ” شاب ” يربط ذئب ميت بسيارة على الطريق

بالفيديو.. ” شاب ” يربط ذئب ميت بسيارة على الطريق
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد قيام ” شخص ” بربط ” ذئب ” ميت بالسيارة.

ويظهر بالفيديو ” سائق ” المركبة وهو يقود السيارة على الطريق ومُعلق بها الذئب الميت، كما سُمع دوي إطلاق رصاص بالمقطع أيضًا.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 8 ساعات

هياط في هياط 😂😂
عندما تواجة وتقتل بالسلاح حيوان اوغيرة
فليست بشجاعة منك … بل متأكد ان وقتها
واصل الخوووف حددده معك 😭😭😭.
لذلك قمت تتبجح بقتلة لتغطي على خوفك 😂

[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 7 ساعات

الرخمه كمخه ….ولزوم يغرم من لجنه حقوق الدبش

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 7 ساعات

الله من الهياط والمسكنه والفشخرة العمياء ,,

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 7 ساعات

الله من الهياط والمسكنه والفشخرة العمياء ,,

[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 4 ساعات

أقول ياذيبان متوكد أنه أنت اللي “ذبحت” الذيب.
ولاجاي تهايط وتستعرض بجهد غيرك؟

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