بالفيديو.. ” شاب ” يربط ذئب ميت بسيارة على الطريق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد قيام ” شخص ” بربط ” ذئب ” ميت بالسيارة.

ويظهر بالفيديو ” سائق ” المركبة وهو يقود السيارة على الطريق ومُعلق بها الذئب الميت، كما سُمع دوي إطلاق رصاص بالمقطع أيضًا.