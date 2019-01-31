بالفيديو.. ” شاب ” يربط ذئب ميت بسيارة على الطريق
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد قيام ” شخص ” بربط ” ذئب ” ميت بالسيارة.
ويظهر بالفيديو ” سائق ” المركبة وهو يقود السيارة على الطريق ومُعلق بها الذئب الميت، كما سُمع دوي إطلاق رصاص بالمقطع أيضًا.
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 8 ساعات
هياط في هياط 😂😂
عندما تواجة وتقتل بالسلاح حيوان اوغيرة
فليست بشجاعة منك … بل متأكد ان وقتها
واصل الخوووف حددده معك 😭😭😭.
لذلك قمت تتبجح بقتلة لتغطي على خوفك 😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
طقعان حصل الديب ميت
وشاله يهايط به😂😂😂😂😂😂😂
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 7 ساعات
الرخمه كمخه ….ولزوم يغرم من لجنه حقوق الدبش
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 7 ساعات
الله من الهياط والمسكنه والفشخرة العمياء ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 7 ساعات
الله من الهياط والمسكنه والفشخرة العمياء ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 4 ساعات
أقول ياذيبان متوكد أنه أنت اللي “ذبحت” الذيب.
ولاجاي تهايط وتستعرض بجهد غيرك؟