تحقيق يكشف: إغراق الأسواق بشرائح اتصال مجهولة رغم ربطها بالبصمة

عادل الحربي(صدى):

تشهد سوق الاتصالات أزمة حقيقية نتيجة بيع محال المجمعات شرائح إتصال مسبقة الدفع ومجهولة وذلك على الرغم من قرار هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات بربط الحصول على الشرائح بالبصمة.

وكشف تحقيق إستقصائي أن هذه الشرائح تمت لشركات الجوالات الثلاثة بالمملكة وعلى الملأ بالأسواق رغم إختفاء تلك الظاهرة منذ ثلاث سنوات عقب قرار الهيئة.

وتباع الشرائح بأسعار مختلفة ودون طلب أي وثائق أو بصمة للعميل ، بينما تكون منشطة لأي أشخاص مقيمين أو مغادرين للمملكة أو عاملات منزليات أو حتى مؤسسات.

وكشف التحقيق أن بائعي هذه الشرائح يقومون بشرائها مباشرة ممن يصفون أنفسهم بـ ” مندوبي المبيعات ” الذين يملكون كميات كبيرة منها بأسماء وبصمات أخرى .