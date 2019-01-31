الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة عن ” المخرج من الفتن ” بحضور سماحة المفتي .. الليلة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد وشؤون الدعوة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، اليوم الخميس الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى 1440هـ، محاضرة بعنوان: (المخرج من الفتن)، يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الفريح الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ وسط مدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.

وسيقوم بالتعليق على ما جاء في المحاضرة ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض سينقل ــ بإذن الله تعالى ــ المحاضرة في بث مسموع ومرئي وتنقل بعد التسجيل على اليوتيوب.