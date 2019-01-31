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تفقد وعيها بـ 2019 وتجد نفسها في حقبة الثمانينيات

تفقد وعيها بـ 2019 وتجد نفسها في حقبة الثمانينيات
واشنطن(صدى):

عاشت سيدة أمريكية في حقبة الثمانينيات حيث أصيبت بحالة نادرة أكتوبر الماضي ، جعلتها تفقد كل شيء.

وبالتفاصيل تعرضت سيدة للسقوط المفاجئ بسياحة سيارات في ولاية لويزيانا الأمريكية ، واستيقظ بالمستشفى ، ولم تستطيع التعرف على من حولها ، وتتذكر فقط أيام دراستها.

ولم تستطيع تذكر الأربعين عام الماضية ، بعدم محاولة الأطباء معها كثيراَ ، حيث انهارت بالبكاء عندما علمت أن والدتها توفى منذ عدة سنوات.

 

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6379 ] نشر منذ 6 ساعات

عيشي في الثمانينات وذكرايته أحسن لششش **!!!
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لأن الألفيه هذي تجلط *!!!!!!! ههههههههههههههههههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه **

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