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الكشف عن سبب اختلاف قيمة العلاوة السنوية للمعلمين

الكشف عن سبب اختلاف قيمة العلاوة السنوية للمعلمين
عادل الحربي(صدى):

صرح محمد الزارع، المختص في شؤون التعليم، بأن فروقات العلاوة السنوية تختلف على حسب مستوى المعلم.

وعن ذلك، أبان ” الزارع ” أن المستوى 1 فرق العلاوة السنوية له تقدر بـ 218 ريالًا، أما المستوى 2 فبقيمة 265 ريالًا، والمستوى 3 مبلغ 316 ريالًا، ثم المستوى 4 و5 بقيمة 371 ريالًا، وأخيرًا المستوى 6 بقيمة 433 ريالًا.

كما ذكر أن العلاوة يُحسم منها 9% للتقاعد، أما المُتبقي منها يُصرف مع الراتب.

يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد أودعت صباح أمس الأربعاء، فروقات العلاوة السنوية في حساب المعلمين والمعلمات.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 9 ساعات

اكيد مستوى المعلم او درجة الموظف يتحكم في مبلغ العلاوه-

[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 7 ساعات

ابك يالربع أطرقوا أبواب التجاره…
متى تتعلمون…؟
تعلموا من أبوا يمن …

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