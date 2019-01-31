الكشف عن سبب اختلاف قيمة العلاوة السنوية للمعلمين
صرح محمد الزارع، المختص في شؤون التعليم، بأن فروقات العلاوة السنوية تختلف على حسب مستوى المعلم.
وعن ذلك، أبان ” الزارع ” أن المستوى 1 فرق العلاوة السنوية له تقدر بـ 218 ريالًا، أما المستوى 2 فبقيمة 265 ريالًا، والمستوى 3 مبلغ 316 ريالًا، ثم المستوى 4 و5 بقيمة 371 ريالًا، وأخيرًا المستوى 6 بقيمة 433 ريالًا.
كما ذكر أن العلاوة يُحسم منها 9% للتقاعد، أما المُتبقي منها يُصرف مع الراتب.
يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد أودعت صباح أمس الأربعاء، فروقات العلاوة السنوية في حساب المعلمين والمعلمات.
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,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 9 ساعات
اكيد مستوى المعلم او درجة الموظف يتحكم في مبلغ العلاوه-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 9 ساعات
ليتكم
ولا تدري
خلوني ساكت أحسن😐
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 7 ساعات
ابك يالربع أطرقوا أبواب التجاره…
متى تتعلمون…؟
تعلموا من أبوا يمن …
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38405 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرزق عباده