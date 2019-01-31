الكشف عن سبب اختلاف قيمة العلاوة السنوية للمعلمين

عادل الحربي(صدى):

صرح محمد الزارع، المختص في شؤون التعليم، بأن فروقات العلاوة السنوية تختلف على حسب مستوى المعلم.

وعن ذلك، أبان ” الزارع ” أن المستوى 1 فرق العلاوة السنوية له تقدر بـ 218 ريالًا، أما المستوى 2 فبقيمة 265 ريالًا، والمستوى 3 مبلغ 316 ريالًا، ثم المستوى 4 و5 بقيمة 371 ريالًا، وأخيرًا المستوى 6 بقيمة 433 ريالًا.

كما ذكر أن العلاوة يُحسم منها 9% للتقاعد، أما المُتبقي منها يُصرف مع الراتب.

يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد أودعت صباح أمس الأربعاء، فروقات العلاوة السنوية في حساب المعلمين والمعلمات.

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