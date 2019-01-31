” البيئة ” تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بعيادات بيطرية وفرق إرشادية

فيصل العنزي(صدى):

تشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مَلهَم شمال الرياض ويستمر حتى 3 فبراير المقبل، بـ 13 فرقة بيطرية وعيادات متنقلة لمراقبة الوضع الصحي وتسهيل حركة الطيور المشاركة، إضافة إلى فرق إرشادية لتقديم خدمات الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم أحمد قاسم، أن الوزارة سخرت جميع الإمكانيات لدعم المهرجان من خلال تأمين عيادات بيطرية متنقلة ومختبر متنقل، ضمن جهود الوزارة في مكافحة الأمراض الحيوانية من خلال التأكد من الحالة الصحية للصقور المشاركة في المهرجان، مشيداً بالتعاون المثمر مع نادي الصقور السعودي بإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الوضع الصحي للصقور المشاركة، واتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة الطيور.

وأضاف قاسم، أن الوزارة عملت على تقديم الدعم لتسهيل حركة عبور وتنقل الصقور المشاركة عبر المنافذ الحدودية ومناطق المملكة المختلفة، حيث أقامت جناح إرشادي بيطري يقدم خدماته الوقائية من الأمراض عبر 13 فرقة بيطرية مجهزة، مشيراً إلى إكمال فحص أكثر من 1000 طير حتى الآن.