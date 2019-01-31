جوميز يوجه رسالة هامة للمدرب جيسوس بعد إنهاء تعاقده مع الهلال

نواف السالم(صدى):

وجه لاعب نادي الهلال بافيتيمبي غوميز الشكر إلى المدرب خورخي جيسوس المدير الفني السابق للهلال، قائلا: ” أود أن أقدم شكري للمدرب جيسوس الذي ساهم في وجودي هنا مع الهلال “.

وكان نادي الهلال أنهى عقد البرتغالي خيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بالتراضي بين الطرفين بسبب عدم رغبة جيسوس بالبقاء في النادي للموسم المقبل.

واتفقت الإدارة الهلالية مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش لقيادة الدفة الفنية في الفريق الأول خلفًا للبرتغالي خيسوس.

وحضر خيسوس إلى الهلال في يونيو الماضي قادمًا من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في كبرى صفقات الموسم.