جوميز يوجه رسالة هامة للمدرب جيسوس بعد إنهاء تعاقده مع الهلال
وجه لاعب نادي الهلال بافيتيمبي غوميز الشكر إلى المدرب خورخي جيسوس المدير الفني السابق للهلال، قائلا: ” أود أن أقدم شكري للمدرب جيسوس الذي ساهم في وجودي هنا مع الهلال “.
وكان نادي الهلال أنهى عقد البرتغالي خيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بالتراضي بين الطرفين بسبب عدم رغبة جيسوس بالبقاء في النادي للموسم المقبل.
واتفقت الإدارة الهلالية مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش لقيادة الدفة الفنية في الفريق الأول خلفًا للبرتغالي خيسوس.
وحضر خيسوس إلى الهلال في يونيو الماضي قادمًا من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في كبرى صفقات الموسم.
كوبري التحرير[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 7 ساعات
اخاف يكون العين كوبري علشان زوران يدرب الهلال ياعالمي
ابونايف[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههه عندي إحساس بيطول بالدكه
🐪[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 3 ساعات
رغم عدم قناعتي به كلاعب الى انه اثمر فيه الخير فهو الوحيد الذي تمنا للمدرب التوفيق