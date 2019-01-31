المحكمة تنتصر لأم مقيمة وتلزم طليقها بسداد نفقاتها وكسوة ولدهما
قررت محكمة الاستئناف تأييد حكم أصدرته محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة لصالح أم مقيمة ، وألزمت طليقها بسداد نفقات الحمل والرضاعة والنفقة الشهرية الماضية والمستقبلية والكسوة المستقبلية لابنها .
وتعود تفاصيل القضية إلى طلاق الأم التي رفعت دعوى تطالب بحق النفقة بعد أن أهملها زوجها طوال فترة الحمل والرضاعة خلال مكوثها برفقة والدها .
ويأتي هذا الحكم إنتصاراً للأم التي ساومها طليقها أمام القضاء بلقاء ولده خمس ساعات في الأسبوع بينما أفهمه القاضي أن طلبه يتم بناءً على دعوى قضائية مستقلة .
الجدير بالذكر أن محاكم الأحوال الشخصية تولي إهتمام كبير بقضايا نفقة الطفل والمرأة بعد توجيهات وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ، بأولويتها القصوى ونفاذها المعجل .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 9 ساعات
احسنتم بارك الله فيكم-
وخصوصا نفقة المرأه والطفل -لكي تحميهم بعد الله وتكفيهم شر الاشرار عند الحاجه والسؤال-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 9 ساعات
الحمد لله على إحقاق الحق ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 9 ساعات
يبي يتزوج بنت الناس ويجيب منها أطفال
ويرميها
على باله بنات الناس لعبه
وأنها أجنبية محد بيلتفت لها
الله يعزها دولة
محد ينظلم فيها
والزوج ملزوم باالنفقة غصبن عن خشمه
والزام الأزواج باالنفقة حدت من حالات
الطلاق.