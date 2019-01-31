المحكمة تنتصر لأم مقيمة وتلزم طليقها بسداد نفقاتها وكسوة ولدهما

نايف السالم(صدى):

قررت محكمة الاستئناف تأييد حكم أصدرته محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة لصالح أم مقيمة ، وألزمت طليقها بسداد نفقات الحمل والرضاعة والنفقة الشهرية الماضية والمستقبلية والكسوة المستقبلية لابنها .

وتعود تفاصيل القضية إلى طلاق الأم التي رفعت دعوى تطالب بحق النفقة بعد أن أهملها زوجها طوال فترة الحمل والرضاعة خلال مكوثها برفقة والدها .

ويأتي هذا الحكم إنتصاراً للأم التي ساومها طليقها أمام القضاء بلقاء ولده خمس ساعات في الأسبوع بينما أفهمه القاضي أن طلبه يتم بناءً على دعوى قضائية مستقلة .

الجدير بالذكر أن محاكم الأحوال الشخصية تولي إهتمام كبير بقضايا نفقة الطفل والمرأة بعد توجيهات وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ، بأولويتها القصوى ونفاذها المعجل .