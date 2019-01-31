بالصور.. بعد تسببه في إصابتها.. ” رونالدو ” يجبر بخاطر مشجعة يوفنتوس

طلال الغامدي(صدى):

قام نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمحاولة تعويض إحدى مشجعات نادي ” يوفنتوس ” الإيطالي؛ وذلك بعدما أصابها بكرة قوية في وجهها؛ خلال مباراة ” يوفنتوس ” في الدوري الإيطالي.

حيث حرص ” رونالدو ” على إهداء ” الفتاة ” قميصه المُوقع للمشجعة، كما قام بدعوتها للملعب لأجل حضور إحدى الحصص التدريبية.

وعن ذلك، قالت المُشجعة إلينا دي مارتينو أنها كانت تتوقع أن يدعوها ” رونالدو ” للعشاء بعد إصابتها، إلا أن ” كريستيانو ” اكتفى وفقًا لوصفها بـ ” جبر خاطرها ” .

وكانت المُشجعة قد أُصيبت بكسر في الأنف كما انكسرت نظاراتها؛ من جراء كرة رونالدو خلال مباراة يوفنتوس مع فريق كييفو فيرونا.