بالفيديو .. ” حلا الترك ” تثير ضجة بعد ظهورها مع شقيقها في هذا الموقف

المنامة(صدى):

أثارت الفنانة البحرينية الشابة ” حلا الترك ” ضجة كبيرة على موقع تبادل الصور والفيديوها ” إنستجرام ” بعد أن نشرت مقطع فيديو مثير للإعجاب .

وظهرت “الترك” برفقة شقيقها وهما يغنيان بشكل طريف في ملامح مليئة بالعفوية والبراءة ، فيما قامت بإحتضانه وتقبيله ، ليتفاعل الجمهور معجباً بالثنائي .

الجدير بالذكر أن الفنانة البحرينية أعلنت مؤخرًا، استعدادها لخوض تجربة جديدة في تلفزيون الواقع في فبراير المقبل ، على أن يعرض البرنامج عبر ام بي سي 4، تحت عنوان “حلا”، ويتضمن حياتها وأسراها العائلية والمهنية.