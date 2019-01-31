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بالفيديو .. ” حلا الترك ” تثير ضجة بعد ظهورها مع شقيقها في هذا الموقف

بالفيديو .. ” حلا الترك ” تثير ضجة بعد ظهورها مع شقيقها في هذا الموقف
المنامة(صدى):

أثارت الفنانة البحرينية الشابة ” حلا الترك ” ضجة كبيرة على موقع تبادل الصور والفيديوها ” إنستجرام ” بعد أن نشرت مقطع فيديو مثير للإعجاب .

وظهرت “الترك” برفقة شقيقها وهما يغنيان بشكل طريف في ملامح مليئة بالعفوية والبراءة ، فيما قامت بإحتضانه وتقبيله ، ليتفاعل الجمهور معجباً بالثنائي .

الجدير بالذكر أن الفنانة البحرينية أعلنت مؤخرًا، استعدادها لخوض تجربة جديدة في تلفزيون الواقع في فبراير المقبل ، على أن يعرض البرنامج عبر ام بي سي 4، تحت عنوان “حلا”، ويتضمن حياتها وأسراها العائلية والمهنية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3809 ] نشر منذ 6 ساعات

ربي يحفظهم

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 ساعات

أمين

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