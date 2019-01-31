هند البحرينية: أتعجب عندما لا أتعرض للتنمر
أشارت الفنانة البحرينية هند أنها أكثر الفنانات تعرضاَ للتنمر ،وذلك خلال لقائها مع قناة MBC.
وأوضحت أنها تبكي أحياناَ بسبب التعليقات المؤذية لها لطول قامتها ، وبشرتها القمحيه ، متعجبه من انتقاد الأخريات، وعدم ترك الإنسان حياه الآخرين وشأنهم.
وأضافت أنها أصبحت تتعجب عندما لا تتعرض للتنمر فور نشرها صوراَ عبر صفاحتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
ولفتت إلى أنها بين فترة وأخرى تقوم بعمل ” نيولوك ” جديد خاصة عندما تكون متضايقة أو تمر بمزاج غير جيدا.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 9 ساعات
التنمر حاصل للطويل او القصير للابيض او للاسمر-لكن طنش تعش-عيشي حياتك-وربنا يصلحك ويهديك-
الجهني@[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 9 ساعات
تنمر وبشرة قمحية وبشرة سمراء وش ذا ؟؟؟ على اساس اللي يتنمر اشقر ؟؟ الشعب الخليجي كله اسمر وقمحي والبياض نادر وهذا فخرنا ليش عقدة النقص؟؟؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 9 ساعات
كلام الناس لا يودي ولايجيب
للأسف أبتلينا بأناس يتابعون مشكل بعضهم وناسين نفوسهم😂😂
طنشي يهنوووووده
الناس ماتملك لك لاموت ولا حياة🤗