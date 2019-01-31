هند البحرينية: أتعجب عندما لا أتعرض للتنمر

المنامة(صدى):

أشارت الفنانة البحرينية هند أنها أكثر الفنانات تعرضاَ للتنمر ،وذلك خلال لقائها مع قناة MBC.

وأوضحت أنها تبكي أحياناَ بسبب التعليقات المؤذية لها لطول قامتها ، وبشرتها القمحيه ، متعجبه من انتقاد الأخريات، وعدم ترك الإنسان حياه الآخرين وشأنهم.

وأضافت أنها أصبحت تتعجب عندما لا تتعرض للتنمر فور نشرها صوراَ عبر صفاحتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولفتت إلى أنها بين فترة وأخرى تقوم بعمل ” نيولوك ” جديد خاصة عندما تكون متضايقة أو تمر بمزاج غير جيدا.