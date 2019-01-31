العثور على جثث 6 أطفال بلا أذنين وأسنان!
عثرت الجهات الأمنية على جثث 6 أطفال بلا أذنين و أسنان تتراوح أعمارهم بين السنتين والتسع سنوات، وذلك بجنوب غرب تنزانيا.
وأثارت هذه الواقعة ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، و خوفاَ بين الأهالي حيث أن القتلة يعتقدون أن ما فعلوه، سيجلب لهم الحظ و الثروة.
و تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحد المشتبه بهم، وتبين أنه قريب ثلاث ضحايا ينتمون لعائلة واحدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 9 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبي الله عليهم😠