العثور على جثث 6 أطفال بلا أذنين وأسنان!

دودوما(صدى):

عثرت الجهات الأمنية على جثث 6 أطفال بلا أذنين و أسنان تتراوح أعمارهم بين السنتين والتسع سنوات، وذلك بجنوب غرب تنزانيا.

وأثارت هذه الواقعة ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، و خوفاَ بين الأهالي حيث أن القتلة يعتقدون أن ما فعلوه، سيجلب لهم الحظ و الثروة.

و تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحد المشتبه بهم، وتبين أنه قريب ثلاث ضحايا ينتمون لعائلة واحدة.