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العثور على جثث 6 أطفال بلا أذنين وأسنان!

العثور على جثث 6 أطفال بلا أذنين وأسنان!
دودوما(صدى):

عثرت الجهات الأمنية على جثث 6 أطفال بلا أذنين و أسنان تتراوح أعمارهم بين السنتين والتسع سنوات، وذلك بجنوب غرب تنزانيا.

وأثارت هذه الواقعة ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، و خوفاَ بين الأهالي حيث أن القتلة يعتقدون أن ما فعلوه، سيجلب لهم الحظ و الثروة.

و تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحد المشتبه بهم، وتبين أنه قريب ثلاث ضحايا ينتمون لعائلة واحدة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 9 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 9 ساعات

حسبنا الله ونعم الوكيل

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