أحلام تتوعد أصحاب هذه التعليقات وتؤكد: ” هوديهم ورا الشمس “

خالد الظفيري(صدى):

أيدت المطربة الإماراتية ” أحلام ” الممثلة اللبنانية ” ماجي بوغصن ” في إنزعاجها ونقدها اللازع من التعليقات التي تروج لخسارة الوزن على حسابات المشاهير بمواقع التواصل الإجتماعي .

وكانت ” بو غصن ” قد كتبت على حسابها بـ ” تويتر ” : هجوم ممنهج وعنيف يستوجب أخذ الحيطة والحذر من جماعة ” بدك تنحف راسلني ” على جميع البوستات. يا خيي ما بدّي إنحف خلاص .

فبما ردت ” أحلام ” بتغريدة مفاجأة قائلة : والله ياحبيبتي كأنك بتحكي بصوتي. تعالي نعمل حملة ضدهم نوديهم وراء الشمس ” .

وأضافت: ” استني عليّ بس خلي أشوفهم لي متى بيزعجوني وأعلمك فيهم. يمكن ألف واحد عملت له بلوك بلوك بلوك ولا في فايدة.

وأبدت المطربة الإماراتية إنزعاجها الشديد من هذه المنشورات والتعليقات الغريبة لتبدي ” بوغصن ” ضجرها الشديد منها قائلة: ولا ينفع فيهم البلوك. تسكّري عليهن الباب يفوتولك من الشباك،بس أنا معاكي.