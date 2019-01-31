رئيس النصر: ” تويتر ” ليس مكانا لاتخاذ الإجراءات

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، أن موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ليس هو المكان المناسب لتقديم الاعتراضات أو اتخاذ الإجراءات.

وعن ذلك، قال ” آل سويلم ” في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” لم يكن تويتر يومًا منصة لتقديم الاعتراضات أو اتخاذ الإجراءات، وكل ما يتم ذكره في مواقع التواصل تم التقدم به للجهات المختصة عبر الطرق النظامية ” .

وأضاف: ” مواقع التواصل يتم استخدامها من أجل التواصل مع جماهير الشمس، وكشف تخبطات الاتحاد السعودي لعامة الشارع الرياضي ” .

وجاء ذلك على خلفية الكشف عن خطاب معتمد يتضمن قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، بنقل مباراة النصر وأحد، إلى المجمعة على أن تقام يوم الاثنين بدلًا من يوم الأحد الماضي.