رئيس النصر: ” تويتر ” ليس مكانا لاتخاذ الإجراءات
كشف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، أن موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ليس هو المكان المناسب لتقديم الاعتراضات أو اتخاذ الإجراءات.
وعن ذلك، قال ” آل سويلم ” في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” لم يكن تويتر يومًا منصة لتقديم الاعتراضات أو اتخاذ الإجراءات، وكل ما يتم ذكره في مواقع التواصل تم التقدم به للجهات المختصة عبر الطرق النظامية ” .
وأضاف: ” مواقع التواصل يتم استخدامها من أجل التواصل مع جماهير الشمس، وكشف تخبطات الاتحاد السعودي لعامة الشارع الرياضي ” .
وجاء ذلك على خلفية الكشف عن خطاب معتمد يتضمن قرار لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، بنقل مباراة النصر وأحد، إلى المجمعة على أن تقام يوم الاثنين بدلًا من يوم الأحد الماضي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 9 ساعات
باالعكس
خل الي مادرى يدري
تويتر موقع عالمي يتابعونه كل الناس
ومثل مالك رأي
حن إيضآ لنا أراء
سياسة التكتم هذي
معد تأكل عيش😐
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 8 ساعات
التخبطات هي الي يجي رئيس نادي
موفاهم فالكوره ولا عنده فكر احترافي
ولايحترم الدوري السعودي
ولايحترم قامات الموجوده فيه
المفروض يشطب ويمنع من دخول الملاعب
الكوره تنافس فالملعب
وجماليتها بالاحترام المتبادل
اما لغه التشكيك وتهديد
ويكفي تغريداتك لن العب خارج الرياض
وفالاخير ركب باصه وطلع للمجمعه يلعب
هههههههه
هياط يقابله احباط
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2604 ] نشر منذ 8 ساعات
طيب توك تهايط وتطالب رئيس الاتحاد السعودي يختشي على وجهة ويذلف
ام حين ارادو تأديبك وتعريفك بقزامة حجمك قمت تلت وتعجن
🐪[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 4 ساعات
الاتحاد السعودي مخترق صار زي بيت العنكبوت المفروض العداله تكون على جميع رؤساء الانديه ليس فقط رئيس معين يعاقب على حساب نادي اخر زي ماحصل مع نادي النصر ظلم عيني عينك