انتقال الفريدي و العويشير والنجعي

ماجد محمد(صدى):

منحت إدارة نادي النصر حرية الانتقال للثلاثي : أحمد الفريدي؛ الحارس عبدالله العويشير؛ وسامي النجعي للأندية التي ترغب بضمهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك عقب تقريراَ تسلمته الإدارة من روي فيتوريا المدرب البرتغالي.

وجاء ذلك التقرير على سبيل الإعارة فقط ، حتى يحصلوا على فرصة المشاركة في المباريات تفادياَ لعدم ابتعادهم عن اللعب.

ومن جهه أخرى بدأ البرتغالي فيتوريا تجهيز المغربي نور الدين أمرابط؛ ومحمد السهلاوي؛ للمفاضلة بينهما،ليكون أحدهما مكان عبدالرزاق حمدالله؛ الذي سيغيب عن مباراة التعاون، السبت المقبل، في الجولة الـ 18 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب الإيقاف.