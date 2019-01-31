المنصوري: الملتقى الاقتصادي بين المملكة والإمارات يشكل إضافة جديدة في العلاقات بين البلدين

عادل الحربي(صدى):

قال وزير الاقتصاد في دولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري إن الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي يشكل إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

ومن جهته، أوضح ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار: ” نأمل من الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الخروج بمبادرات تعمق الشراكة القائمة بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة “.

وعلى صعيد متصل، أشار عضو مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ربيع الشريف إلى أن التبادل التجاري بين المملكة و الامارات بلغ 90 مليار ريال في 2017.