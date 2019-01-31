أحدهما أجنبي والآخر محلي.. صفقتين على جدول الإتحاد قبل إغلاق الميركاتو الشتوي
كشفت مصادر مقربة من إدارة الإتحاد عن مفاوضات جادة من أجل حسم صفقتين مع صانع ألعاب أجنبي ورأس حربة محلي قبل نهاية الميركاتو الشتوي ، لتعزيز جاهزيته .
يأتي ذلك بينما تدرس الإدارة الإستغناء عن المحترف المغربي “كريم الأحمدي ” بعد أن أقتنعت مع الجهاز الفني عن عدم جدوى إستمراره في صفوف العميد .
وتترقب الإدارة وصول المهاجم الصربي “بريجوفيتش ” ، الذي غاب عن مواجهة الشباب بعد أن سافر خارج المملكة للتأهل على يد الأطباء .
ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الإتحادي تدريباته مساء اليوم إستعداداً لمواجهة الوحدة الإثنين المقبل ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع ، ضمن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
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