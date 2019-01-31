أحدهما أجنبي والآخر محلي.. صفقتين على جدول الإتحاد قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة الإتحاد عن مفاوضات جادة من أجل حسم صفقتين مع صانع ألعاب أجنبي ورأس حربة محلي قبل نهاية الميركاتو الشتوي ، لتعزيز جاهزيته .

يأتي ذلك بينما تدرس الإدارة الإستغناء عن المحترف المغربي “كريم الأحمدي ” بعد أن أقتنعت مع الجهاز الفني عن عدم جدوى إستمراره في صفوف العميد .

وتترقب الإدارة وصول المهاجم الصربي “بريجوفيتش ” ، الذي غاب عن مواجهة الشباب بعد أن سافر خارج المملكة للتأهل على يد الأطباء .

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الإتحادي تدريباته مساء اليوم إستعداداً لمواجهة الوحدة الإثنين المقبل ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع ، ضمن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .