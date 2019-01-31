خبيرة تجميل توضح طريقة استخدام السكراب لتنظيف شعرك

أميرة خالد(صدى):

تعتبر قشرة الرأس من أكثر مشكلات الشعر التي تؤرق جميع الأشخاص خاصة النساء ، ويمكن أن تكون محرجة لتاثيرها على المظهر، بالرغم من كونها حالة مرضية غير معدية، ويسهل مواجهتها والقضاء عليها نهائيا باتباع بعض النصائح البسيطة.

وفي هذا السياق تقدم خبيرة التجميل، منى رزق وصفات طبيعية لمواجهة هذه المشكلة كالآتي:

– يفضل استخدام السكراب لفروة الرأس لما له من تأثير إيجابي على تدفق الدماء إلى فروة الرأس وخاصة في الشتاء، ومن ثم التخلص من القشرة وتقوية جذور الشعر.

– مكونات السكراب الخاص بالفروة الدهنية:

ملعقة سكر.

معلقة خل.

– أما السكراب المخصص للفروة الجافة فمكوناته:

ملعقة سكر.

ملعقة زيت جوجوبا.

– يدلك الشعر بالخليط حسب نوع فروة الرأس ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يشطف بالماء ولا يستخدم الشامبو.

– البلسم يستخدم على أطراف الشعر الجاف فقط.

– السكراب يستخدم لنظافة الشعر والحفاظ على صحته، مرة أسبوعيا لمدة شهر.