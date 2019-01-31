شايب معه فقع وناوي يبيعه

الخميس 31
يناير
ماشاء الله ,,
,, ممتاز ,,
الرزق بيد الرزاق -اللهم ارزقنا من واسع فضلك-
يقول بدينار كويتي يعني ب 12 ريال سعودي الكيلو يقول خل ياكل الفقير.
وعندنا هنا حراميه ولا يفكر ياكل فقير او ما ياكل اهم شيء هو يحط الفلوس بكرشه وحتى الفقع صغيرات وباسعار مرتفغة جدا للكيلو من 150 وانت طالع واكثره مستورد من المغرب العربي وعلى بال ياصل الا هو خربان واذا قلت لهم خربان قالوا لك لا الفقع به لذعة ويضحكون على خلق الله.
استغفر الله اصبحت مخافة الله معدومة لدى الكثيرين من الباعة مواطنين ومقيمين.
الله يرزقه من وااااااسع فضله.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 10 ساعات
ماشاء الله ,,
,, ممتاز ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 10 ساعات
الرزق بيد الرزاق -اللهم ارزقنا من واسع فضلك-
ابوبدر[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 9 ساعات
يقول بدينار كويتي يعني ب 12 ريال سعودي الكيلو يقول خل ياكل الفقير.
وعندنا هنا حراميه ولا يفكر ياكل فقير او ما ياكل اهم شيء هو يحط الفلوس بكرشه وحتى الفقع صغيرات وباسعار مرتفغة جدا للكيلو من 150 وانت طالع واكثره مستورد من المغرب العربي وعلى بال ياصل الا هو خربان واذا قلت لهم خربان قالوا لك لا الفقع به لذعة ويضحكون على خلق الله.
استغفر الله اصبحت مخافة الله معدومة لدى الكثيرين من الباعة مواطنين ومقيمين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يرزقه من وااااااسع فضله.