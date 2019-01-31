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    يناير

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  3. شايب معه فقع وناوي يبيعه

شايب معه فقع وناوي يبيعه




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 10 ساعات

ماشاء الله ,,

,, ممتاز ,,

[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 10 ساعات

الرزق بيد الرزاق -اللهم ارزقنا من واسع فضلك-

[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 9 ساعات

يقول بدينار كويتي يعني ب 12 ريال سعودي الكيلو يقول خل ياكل الفقير.
وعندنا هنا حراميه ولا يفكر ياكل فقير او ما ياكل اهم شيء هو يحط الفلوس بكرشه وحتى الفقع صغيرات وباسعار مرتفغة جدا للكيلو من 150 وانت طالع واكثره مستورد من المغرب العربي وعلى بال ياصل الا هو خربان واذا قلت لهم خربان قالوا لك لا الفقع به لذعة ويضحكون على خلق الله.
استغفر الله اصبحت مخافة الله معدومة لدى الكثيرين من الباعة مواطنين ومقيمين.

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