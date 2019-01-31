الناقد الوحيد الذي يخشاه ” ميسي ” .. عمره 6 أعوام

ماجد محمد(صدى):

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى بسر مثير في حياته العائلية، مؤكداً تعرضه لإنتقادات لازعة من نجله الصغير عقب أي أخطاء في مباراياته خاصةً إذا تعرض للهزائم سواء في الأرجنتين أو برشلونة .

وقال أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن طفلع ” تياجو ” في حوار لمجلة ” وولد فوكر ” والذي نقلته عنها صحيفة ” سبورت ” الكتالونية: إنه يحب أن يراقبني ويطرح عليّ الأسئلة وعندما تسوء الأمور، فإنه لا يتردد في إعطائي انتقادات سيئة.

وأكد اللاعب الأفضل على مستوى العالم خمس مرات أنه يعتبر نجله ناقد رياضي له رغم صغر سنه حيث لم يتعدى بعد6 سنوات و يشاهد جميع مبارياته ولا يظهر أي تساهلات معه رفم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات.