جريمة زواج القاصرات.. أب يريد يبيع ابنته لثري عربي
أقدمت زوجة برفع دعوى خلع ضد زوجها عندما رغب زوجها في بيع ابنته لـ ” ثري عربي ” ، وهي لم تتجاوز عامها الـ17 عامًا.
وأوضحت الام أن زوجها يعاملها بعنف ، ويعتدي عليها بالضرب على أشياء لا تستدعي ذلك ، وبعد مرور عدة أشهر عاملها الزوج معاملة حسنة ، مشيراَ أن يوجدعريس لابنته مقابل مبلغ مالي .
وأضافت الزوجة أن العريس يبلغ من العمر 50 عاماَ و متزوج وأكبر أولاده 25 عاماَ ، حينها أدركت أن زوجها يريد أن يبيع ابنته مقابل المال .
وقررت الزوجة حماية ابنتها برفع دعوى الخلع بعد رفض زوجها طلاقها.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 10 ساعات
الفلوس تعمي النفوس سواء من ملكها او من يرغب في امتلاكها-
وقد تعمي البصر والبصيره مما يؤدي الى الظلم والتهور وووووو- الا من رحم ربي-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 10 ساعات
مامعه حق يغضر شباب ابنته ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12379 ] نشر منذ 9 ساعات
طمع الله لايبلانا😊
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
شكل البنت صاااااااااااارووووووخ😍😍😍😍