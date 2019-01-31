جريمة زواج القاصرات.. أب يريد يبيع ابنته لثري عربي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أقدمت زوجة برفع دعوى خلع ضد زوجها عندما رغب زوجها في بيع ابنته لـ ” ثري عربي ” ، وهي لم تتجاوز عامها الـ17 عامًا.

وأوضحت الام أن زوجها يعاملها بعنف ، ويعتدي عليها بالضرب على أشياء لا تستدعي ذلك ، وبعد مرور عدة أشهر عاملها الزوج معاملة حسنة ، مشيراَ أن يوجدعريس لابنته مقابل مبلغ مالي .

وأضافت الزوجة أن العريس يبلغ من العمر 50 عاماَ و متزوج وأكبر أولاده 25 عاماَ ، حينها أدركت أن زوجها يريد أن يبيع ابنته مقابل المال .

وقررت الزوجة حماية ابنتها برفع دعوى الخلع بعد رفض زوجها طلاقها.