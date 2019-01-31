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جريمة زواج القاصرات.. أب يريد يبيع ابنته لثري عربي

جريمة زواج القاصرات.. أب يريد يبيع ابنته لثري عربي
متابعة- أميرة خالد(صدى):

أقدمت زوجة برفع دعوى خلع ضد زوجها عندما رغب زوجها في بيع ابنته لـ ” ثري عربي ” ، وهي لم تتجاوز عامها الـ17 عامًا.

وأوضحت الام أن زوجها يعاملها بعنف ، ويعتدي عليها بالضرب على أشياء لا تستدعي ذلك ، وبعد مرور عدة أشهر عاملها الزوج معاملة حسنة ، مشيراَ أن يوجدعريس لابنته مقابل مبلغ مالي .

وأضافت الزوجة أن العريس يبلغ من العمر 50 عاماَ و متزوج وأكبر أولاده 25 عاماَ ، حينها أدركت أن زوجها يريد أن يبيع ابنته مقابل المال .

وقررت الزوجة حماية ابنتها برفع دعوى الخلع بعد رفض زوجها طلاقها.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 10 ساعات

الفلوس تعمي النفوس سواء من ملكها او من يرغب في امتلاكها-
وقد تعمي البصر والبصيره مما يؤدي الى الظلم والتهور وووووو- الا من رحم ربي-

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 10 ساعات

مامعه حق يغضر شباب ابنته ,,

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