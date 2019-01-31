تعليق اسيل عمران بعد انتقاد الناس لها

الخميس 31
يناير
طيب ,,
مافتحت المقطع
لأني عارف
أن كلامها لايودي ولايجيب😂😂😂😂
ما تهمينا ولا فكرنا في كلامك ……….. لان التافهات يلحقها التافهون
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 10 ساعات
طيب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
مافتحت المقطع
لأني عارف
أن كلامها لايودي ولايجيب😂😂😂😂
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12413 ] نشر منذ 7 ساعات
ما تهمينا ولا فكرنا في كلامك ……….. لان التافهات يلحقها التافهون