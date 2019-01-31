الصالون الثقافي النسائي بجمعية الثقافة والفنون بالحدود الشمالية يعقد جلسته الأول

سلطان الهوير(صدى):

نضم الصالون الثقافي النسائي بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية الجلسة الثقافية الدوريه للقسم بحضور أبرز المثقفات والمهتمات في الفنون البصرية (الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والجانب الثقافي في الروايه والقصه والشعر.

حيث تمت مناقشة روؤيه ورساله الثقافه والفنون والتعارف بين منسوبات الجمعيه والحاضرات والوقوف على إبراز المجالات التي يبدعن فيها من التصوير والفن والحرف اليدوية والفن التشكيلي وتلخصت التوصيات على اكتشاف الموهوبات ودعم المواهب الشابه واقامة الورش في المجالات الفنية ولعل ابرزها ورش التصوير الضوئي والفن التشكيلي والخط العربي وإقامة الامسيات الشعريةوالندوات الثقافية بحضور مشرفة القسم النسائي الاستاذه سناء الملحم والتي رحبت بالجميع في القسم النسائي بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشماليه ووعدت بوجود حراك ثقافي وفني قادم فيما يخص المرأه