القوات البرية الملكية تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التفاصيل

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت القوات البرية الملكية السعودية باب التقديم على عدد من الوظائف للرجال شريطة أن يكونوا من المواطنين وذلك على بند التشغيل والصيانة بنظام التعاقد للعمل بالإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية بالرياض .

وأبانت أن الوظائف المتاحة هي:

1-مدير موارد بشرية ، وفقاً للشروط التالية:

-أن يكون سعودي الجنسية.

– ألا يكون متقاعد من جهة حكومية.

– أن يكون من حملة الماجيستير في ” الموارد البشرية أو إدارة الأعمال ” مع خبرة 4 سنوات في مجال التخصص ، أو من حملة البكالوريوس في نفس التخصصين مع خبرة 12 عام .

– الإلمام التام بأنظمة وزارة العمل .

– الإلمام التام بأنظمة وزارة الخدمة المدنية

– إجادة اللغة الإنجليزية ، بالإضافة إلى إجادة الحاسب الآلي وإجتياز المقابلة الشخصية .

2-اخصائي مشتريات: بنفس الشروط السابقة عدا المؤهل التعليمي حيث يشترط ماجيستر في ” المحاسبة ، أو الإدارة المالية ، أو الإقتصاد ” ، أو بكالوريوس في نفس التخصصات مع خبرة 8 سنوات .

3-أخصائي ميزانية: بنفس الشروط المطلوبة لوظيفة أخصائي مشتريات .

وأكدت على إرسال السيرة الذاتية حال توفر الشروط شاملة : ” المؤهلات العلمية ، الخبرات ، الدورات ، ووسائل الإتصال ورقم الهاتف ” ، مع صيغة pdf للهوية الوطنية ، وذلك على الرابط التالي: [email protected] ، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان .

وأوضحت القوات البرية أنه سيتم منح المقبولين راتب المرتبة والدرجة المستحقة حسب سلم رواتب الخدمة المدنية مضافاً إليها 25 %من الراتب الأساسي، مقابل العمل 8 ساعات يومياً و6 أيام في الأسبوع .