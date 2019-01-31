زوجة ترفع دعوى خلع: ” يطالبني بمجالسة أصدقائه بقميص النوم “

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع على زوجها أمام محكمة الأسرة بعدما طالبها بالجلوس معه وأصدقائه في جلسات الكيف عقب سنوات من الزواج الذي أثمر عن طفلين.

وتفصيلا، طلب زوج من زوجته خلع النقاب والجلوس بقميص النوم، كي تعد المشروبات والطعام لهم وتمازحهم أثناء جلوسهم لتعاطي المخدرات بمنزلهم وعندما رفضت كان مصيري الضرب والإهانة وهددنى بالطرد في الشارع.

وتواصل الزوج مع زوجته بإنهاء الموضوع دون قضايا، مبررا أن حبال المحاكم طويلة، والمحامي بيضحك عليها، قائلا:” مش عايزين مشاكل اعملي توكيل لمحامي أخر عشان نتصالح أمام المحكمة عشان عيالنا وللأسف الشديد صدقته، وقمت بعمل توكيل لمحامِ آخر لكني اكتشفت أنه اتفق مع المحامي، وتصالح معه في المحكمة وأسقط كل حقوقي”.