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زوجة ترفع دعوى خلع: ” يطالبني بمجالسة أصدقائه بقميص النوم “

زوجة ترفع دعوى خلع: ” يطالبني بمجالسة أصدقائه بقميص النوم “
القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع على زوجها أمام محكمة الأسرة بعدما طالبها بالجلوس معه وأصدقائه في جلسات الكيف عقب سنوات من الزواج الذي أثمر عن طفلين.

وتفصيلا، طلب زوج من زوجته خلع النقاب والجلوس بقميص النوم، كي تعد المشروبات والطعام لهم وتمازحهم أثناء جلوسهم لتعاطي المخدرات بمنزلهم وعندما رفضت كان مصيري الضرب والإهانة وهددنى بالطرد في الشارع.

وتواصل الزوج مع زوجته  بإنهاء الموضوع دون قضايا، مبررا أن حبال المحاكم طويلة، والمحامي بيضحك عليها، قائلا:” مش عايزين مشاكل اعملي توكيل لمحامي أخر عشان نتصالح أمام المحكمة عشان عيالنا وللأسف الشديد صدقته، وقمت بعمل توكيل لمحامِ آخر لكني اكتشفت أنه اتفق مع المحامي، وتصالح معه في المحكمة وأسقط كل حقوقي”.


12 تعليق

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 11 ساعة

اعقب ياالديوث ياعديم الغيره ,,

[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 10 ساعات

الامور هذه ليس فيها صلح -والصلح المبني على ياطل فهوا باطل-راجعي المحكمه وقدمي اعتراض ووضحي لهم ان السبب المتسبب في القضيه مازال قائم-ولا طاعه لمخلوق في معصية الخالق-

[ عدد التعليقات: 1243 ] نشر منذ 9 ساعات

ديوث خسر الدنياء والاخرة عجيب بعض الخلق دماغة بقدمية منكس بهيمة اذل من ذلك والكثير نرى يبيع دينه بعرض من الدنياء قليل واخرته انتحار او مجنون ويلعنة الاعنون دع الخلق للخالق سبحانه اعرض وسوف تلقى ما يسرك بمصائب والمعيشة الضنك اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء.

[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 8 ساعات

زواج عرفي يعني على الورق كانها صديقته

[ عدد التعليقات: 6379 ] نشر منذ 7 ساعات

لا حول ولا قوة إلا بالله ***

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات

حتى في sa حصلت اذكر عسكري يقول كانت زوجة رجل اتت بالقهوه والشاي للضيف الاجنبي والزوج بتاعها غايب لما شفت مفاتنهها وصدرها ملت وسولت لي نفسي العهده على ذمة الراوي

[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 3 ساعات

ضربت فيوزه وماتت عنده الغيرة بسبب هالسم، الله لايبلى به مسلم.
اليوم يقول أجلسي معاهم وبكره يبيعك لهم ثمن جرعة.

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