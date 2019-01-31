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لحوم بغال وحمير على موائد بلد عربي!

لحوم بغال وحمير على موائد بلد عربي!
الجزائر(صدى):

وفقًا للمثل العربي “ رُب ضارة نافعة ” سمحت وزارة التجارة الجزائرية في آخر قرار لها، باستيراد عدّة بضائع، سبق حظرها مثل لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المجمدة.

و أثار هذا القرار الجدل بين أهالي الجزائر، على مواقع التواصل الإجتماعي ، رافضين هذا القرار مؤكدين أن هذه اللحوم محرمة دينياَ، وقانونياَ ، وبذلك يلجأ المستهلكين إلى اللجوء الى الأسواق الموازية لشراء ذبائح حية واقتناء لحم طازج معلوم هروبا من اللحوم المجهولة.

وفي الآونة الأخيرة شهدت الجزائر حجز لحوم فاسدة ، كادت أن تهلك المستهلكين الذين يجهلون ما يأكلون.


14 تعليق

[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 10 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 9 ساعات

شعب الجزائر شعب مسلم غيور على دينه ولا يرضى بذلك-والدليل انهم معترضون على ذلك-السؤال ماهوا الهدف بالسماح لها بالدخول من قبل الحكومه؟
بارك الله في شعوب المسلمين كافه

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 8 ساعات

وهل ناقص الــعــرب حـــمــيره …. هم حمير من أول….؟؟؟؟!!!!!!!

[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 8 ساعات

كفيت ووفيت سهم كنت بقول شي أكبر لهذا الزائر الغير مرحب به 😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 5 ساعات

يقول سمحت باستيرادها ياخي سبحان الله عندك ثلاث دول ما فكرت يوم اني أزورها الجزائر وتونس وليبيا

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 5 ساعات

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[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 5 ساعات

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[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 4 ساعات

كانت هناكـ نملة تجلس على ظهـر الفيـل ثم قالت له: أستسمحكـ عذرًاا لاشكـ انني أتعبتكـ فقال لها: لابأس عليكـِ أخبريني فقـط أين تجلسين!!!!

[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 3 ساعات

عاد أنتم لاتدققون أهم ششئ لحم.

[ عدد التعليقات: 551 ] نشر منذ 2 ساعتين

العنوان لايخدم المضمون ..!!! من جهة تقولون رفضوا ومن جهة ثانية تكتبون على طاولة… ركزوا شوي

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