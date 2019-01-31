لحوم بغال وحمير على موائد بلد عربي!
وفقًا للمثل العربي “ رُب ضارة نافعة ” سمحت وزارة التجارة الجزائرية في آخر قرار لها، باستيراد عدّة بضائع، سبق حظرها مثل لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المجمدة.
و أثار هذا القرار الجدل بين أهالي الجزائر، على مواقع التواصل الإجتماعي ، رافضين هذا القرار مؤكدين أن هذه اللحوم محرمة دينياَ، وقانونياَ ، وبذلك يلجأ المستهلكين إلى اللجوء الى الأسواق الموازية لشراء ذبائح حية واقتناء لحم طازج معلوم هروبا من اللحوم المجهولة.
وفي الآونة الأخيرة شهدت الجزائر حجز لحوم فاسدة ، كادت أن تهلك المستهلكين الذين يجهلون ما يأكلون.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 10 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 9 ساعات
شعب الجزائر شعب مسلم غيور على دينه ولا يرضى بذلك-والدليل انهم معترضون على ذلك-السؤال ماهوا الهدف بالسماح لها بالدخول من قبل الحكومه؟
بارك الله في شعوب المسلمين كافه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
بغض النظر عن كونها حلال ولا حرام
هذي لحوم مقرفه🤢
زائر[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 8 ساعات
وهل ناقص الــعــرب حـــمــيره …. هم حمير من أول….؟؟؟؟!!!!!!!
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 8 ساعات
اذا كنت تشوف نفسك حمار فلا تعمم …😂😂
kkkk[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 8 ساعات
كفيت ووفيت سهم كنت بقول شي أكبر لهذا الزائر الغير مرحب به 😂😂😂😂
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 7 ساعات
😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17614 ] نشر منذ 7 ساعات
🙊😣😣😣😣
ابونايف[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 5 ساعات
يقول سمحت باستيرادها ياخي سبحان الله عندك ثلاث دول ما فكرت يوم اني أزورها الجزائر وتونس وليبيا
سالم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 5 ساعات
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دهـر[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 5 ساعات
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دهـر[ عدد التعليقات: 1949 ] نشر منذ 4 ساعات
كانت هناكـ نملة تجلس على ظهـر الفيـل ثم قالت له: أستسمحكـ عذرًاا لاشكـ انني أتعبتكـ فقال لها: لابأس عليكـِ أخبريني فقـط أين تجلسين!!!!
غندورة[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 3 ساعات
عاد أنتم لاتدققون أهم ششئ لحم.
أبو فهد[ عدد التعليقات: 551 ] نشر منذ 2 ساعتين
العنوان لايخدم المضمون ..!!! من جهة تقولون رفضوا ومن جهة ثانية تكتبون على طاولة… ركزوا شوي