لحوم بغال وحمير على موائد بلد عربي!

الجزائر(صدى):

وفقًا للمثل العربي “ رُب ضارة نافعة ” سمحت وزارة التجارة الجزائرية في آخر قرار لها، باستيراد عدّة بضائع، سبق حظرها مثل لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المجمدة.

و أثار هذا القرار الجدل بين أهالي الجزائر، على مواقع التواصل الإجتماعي ، رافضين هذا القرار مؤكدين أن هذه اللحوم محرمة دينياَ، وقانونياَ ، وبذلك يلجأ المستهلكين إلى اللجوء الى الأسواق الموازية لشراء ذبائح حية واقتناء لحم طازج معلوم هروبا من اللحوم المجهولة.

وفي الآونة الأخيرة شهدت الجزائر حجز لحوم فاسدة ، كادت أن تهلك المستهلكين الذين يجهلون ما يأكلون.