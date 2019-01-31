تعليم الطائف يدعو مدارسه إلى رفع بيانات الموهوبات

بدرية المالكي(صدى):

تنطلق بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المرحلة الثانية من مبادرة ملف الطالبة الموهوبة الإلكتروني، التي أطلقتها إدارة الموهوبات بإشراف مديرة الإدارة غالية العتيبي، ومتابعة مشرفات الإدارة، بهدف حفظ حق الطالبة الموهوبة، والتعريف بها وبأعمالها، وتقديم الرعاية المستمرة لها في كل مرحلة، وسهولة تتبعها في جميع المراحل الدراسية.

فيما وجهت إدارة تعليم الطائف قائدات المدارس إلى أهمية حصر أسماء الطالبات، وتكليف مسؤولة الموهوبات بالمدرسة بتعبئة البيانات المطلوبة، ورفعها إلى إدارة الموهوبات على الرابط الإلكتروني المعتمد في موعد أقصاه ٢٣ جماد ثاني من العام الحالي، كذلك حفظ بيانات الطالبات واعتمادها، مع تقديم الرعاية المناسبة لهن.