ولي عهد أبو ظبي: نتطلع للقاء تاريخي بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

أبو ظبي(صدى):

جدد سمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ترحيبه بالبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في الأراضي الإمارتيه معرباً عن سعادته البالغة بالزيارة الكريمة في دار زايد .

وقال بن زايد: نتطلع للقاء الأخوة الإنسانية التاريخي الذي سيجمع بابا الفاتيكان في أبوظبي مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

وأعرب سموه عن تفاؤله باللقاء المرتقب قائلاً : يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام .