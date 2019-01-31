ولي عهد أبو ظبي: نتطلع للقاء تاريخي بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان
جدد سمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ترحيبه بالبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في الأراضي الإمارتيه معرباً عن سعادته البالغة بالزيارة الكريمة في دار زايد .
وقال بن زايد: نتطلع للقاء الأخوة الإنسانية التاريخي الذي سيجمع بابا الفاتيكان في أبوظبي مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .
وأعرب سموه عن تفاؤله باللقاء المرتقب قائلاً : يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 11 ساعة
عليك من الله ما تستحق ..اللهم ان لم ترد له هداية عاجلة فخذه اخذ عزيز مقتدر وارح المسلمين من شر كل ذي شر…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 11 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحم ضعفنا ويعزنا في إسلامنا ,, آمين ,,
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1243 ] نشر منذ 9 ساعات
نحن نوي والله يسوي امرة سبحانة كن فيكون واملي لهم ان حبلي متين وهذا وعد من الله مساكين فاصبر ان الله يعلم الماضي والحاضر والمستقبل فذرهم يأكلون ويلههم الأمل واذا اخذ الله القرى اخذه متين سبحانة والشواهد بالافاق البعض يام غرف ولا ذرف والبعض يعمل بعمل اهل الجنة فم يكون الاذراع فيزيغ فيهلك
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يصلح حال المسلمين في كل مكان
الشاعر[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 8 ساعات
اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للأسلام والمسلمين
لاتحزن فأن الله حافظ الدين في ذل ذليل اوعز عزيز
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يديم المحبه🤔
مواطن صريح[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 7 ساعات
صبراً جميل والله المستعان
لكم فترة وإعلامكم قطر وعلاقاتها ببني صهيون والحين صرتم مثلهم
وش الفرق بينكم وبينهم هم مع اليهود وأنتم مع المسيح
كلهم أردى من بعض وكلكم أردى من بعض
مافي فرق بينكم