” ميدو ” يتحدث عن منافسة ” الوحدة ” على المقعد الآسيوي في ظل وجود الهلال والأهلي

ماجد محمد(صدى):

أشار المصري أحمد حسام ” ميدو ” ، المدير الفني لفريق الوحدة، إلى صعوبة المنافسة على المقعد الآسيوي في ظل وجود الهلال والنصر والأهلي والشباب، موضحا أنه طلب من تيسير الجاسم البقاء مع الفريق نظرا لأهميته، لكن اللاعب أراد إنهاء مسيرته مع ناديه الذي بدأ معه مشواره.

وأضاف في لقاء مع برنامج ” في المرمى ” ، قائلا: ” كل المباريات باتت صعبة في الكرة، بفضل وجود مدربين كبار ولاعبين أصحاب مستوى عال، وطموح نادي الوحدة جعلني أوافق على العمل مع الفريق، لاسيما أنه يضم لاعبين” .

وأوضح ” ميدو ” أنه يركز على الفوز في كافة المباريات التي يخوضها الفريق، مضيفا: ” أضحك ” عندما أسمع أن الوحدة مرشحا للمنافسة على كأس آسيا، لأن هناك فارقا كبيرا في حجم الاستثمارات مع الهلال والنصر والأهلي والشباب.

وتابع: في الكأس الطريق لن يكون سهلا لأنه أمامنا التعاون في ربع النهائي وفي حالة التأهل من الممكن أن نواجه الهلال، لكن نحلم بتحقيق اللقب ونأمل أن نصل بعيدا.. أنا رجل واقعي، المنافسون لديهم أفضلية للتواجد في المربع وهي الأندية الأربعة التي ذكرتها، لكننا سنقاتل حتى آخر جولة من أجل تحقيق طموحات جمهور الوحدة.