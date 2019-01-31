بالفيديو.. والد هداف قطر يظهر بالعمامة السودانية ويرقص فرحا

طلال الغامدي(صدى):

لجأ تنظيم ” الحمدين ” لاستخدام لاعبين مجنسين لا ينتمون للشعب القطري؛ لكي يلعب باسمهم بدلاً من الاعتماد على أبناء وطنهم.

وفي هذا السياق، وثق مقطع فيديو احتفال والد اللاعب المعز علي زين العابدين، هداف منتخب قطر وهداف البطولة الآسيوية 2019 حتى الآن، حيث يحمل والده الجنسية السودانية.

ويظهر بالفيديو والد ” المعز ” وهو يحتفل مع مجموعة من الأشخاص ممسكًا بالسيف، متلقيًا التهاني ممن حوله.