بالفيديو.. والد هداف قطر يظهر بالعمامة السودانية ويرقص فرحا
لجأ تنظيم ” الحمدين ” لاستخدام لاعبين مجنسين لا ينتمون للشعب القطري؛ لكي يلعب باسمهم بدلاً من الاعتماد على أبناء وطنهم.
وفي هذا السياق، وثق مقطع فيديو احتفال والد اللاعب المعز علي زين العابدين، هداف منتخب قطر وهداف البطولة الآسيوية 2019 حتى الآن، حيث يحمل والده الجنسية السودانية.
ويظهر بالفيديو والد ” المعز ” وهو يحتفل مع مجموعة من الأشخاص ممسكًا بالسيف، متلقيًا التهاني ممن حوله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 12 ساعة
هههههههههههههههههههههههه ,,
,, العايله منقسمه نصفين سودانيين وقطريين .. بس جمعهم فرح سياسي مزيَّف ..
اللهم رحمك[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 11 ساعة
سوداني ونعم التربيه … الله يحفض لك ابنك و يوفقه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 11 ساعة
أين المشكلة ..إعلامنا غير منصف مع الأسف..
عبدالله[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 11 ساعة
ما يدري هذا السوداني المسكين ان ولده مجرد عامل مؤقت و سيتم سحب الجواز القطري منه بعد انتهاء البطوله وطرده هو و ابوه من قطر.
زائر[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 10 ساعات
كيف عامل مؤقت وهو حقق انجاز لو جلس في بلاده ما حققه
ترى مشكلتنا نحب الحسد والكره للغير
اذا انتم جمهور النصر يكرهون ان الهلال يحقق اسيا بتحبون الخير لغيركم
عبدالله[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 11 ساعة
استغلال النظام القطري لحاجة الفقراء ومن ثم طردهم كالكلاب.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 10 ساعات
بعيدا عن السياسه
يحق للسوداني ان يفتخر بولده وان يشيد به وغير ذلك-
مهما بحثت او رحت او جيت فلن تجد اي مخلوق يرغب ان يكون احد احسن وافضل منه الا الوالد وولده-
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 10 ساعات
هذي اهانة للشعب القطري
عندما يهمش ويتم الاعتماد
على غيرهم في انجازات وطنهم .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 10 ساعات
هههههههههه هههههههههههه
الزول مبسوووووووووط😁😁😁
سعودي مخضرم[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 10 ساعات
عذر البليد مسح السبوره . الاعب الكبير ماجد عبدالله سوداني الاصل ومجنس مشكلتنا لازم نحط اعذار وش علينا منهم اهم شي نركز على تطوير كورتنا بغض النظر من يلعب قدامنا ان شاءالله مجنسين من المريخ اترفوا باننا لانلمك سوا لاعبين كل همهم المظهر والقصات والرقص والفلوس , شتان بين الجيل الذهبي وجيل القزع
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 ساعات
اشغلتونا فيهم ماكن الهداف التاريخي لمنتخبنا موسوداني الاصل ولاكن الحين من خطط الرياضه عندنا تجنيس المواليد ولاكن نادي النصر احتج على لاعب مثل المنتخب في دورة الخليج الاخيره
رااايق[ عدد التعليقات: 6379 ] نشر منذ 9 ساعات
لو كانوا منتخب قطر مجنسين في الأصل لا يوجد مشكلة *!!!
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ولكن تجنيس مؤقت *!! لغاية ما تنجز مهماتك بعد كذا أرجع الى موطنك الأصلي *!!!!
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هذه اللي ما تترقع *!!!
قوقاز[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 9 ساعات
خبر ضعيف الأن آل المصريه مسؤل عن الرياضة السعودية والمصريه وعن الثقافه المصريه والمواطن المصري وفرض الثقافه المصريه بالقوة على المواطن السعودي قبل كم يوم جاب زونبي على المسرح عادي بعد سنه كلنا نقول حاضر ياست هانم
رااايق[ عدد التعليقات: 6379 ] نشر منذ 9 ساعات
ياااا سعودي مخضرم * أثرك من جنبها ولا تدري وين أنت فيه ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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الكابتن الكبير ((ماجد عبدالله)) صحيح من أصل سوداني لكن غير مجنس فهو من مواليد جدة *!!!
نجدي وافتخر[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 9 ساعات
هالمغفل السوداني بلاده مظاهرات وقلاقل وفقر وهو يرقص وفرحان ولا همه ،، وبكره تنتهي البطوله ويسحبون الجواز منه ويطردونه مثل الكلب