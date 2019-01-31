بالفيديو.. روان بن حسين تفضح خطيبها من جديد

خالد الظفيري(صدى):

بعد أن هاجمته ونشر صورهما مع تعليقات مؤذية قامت روان بن حسين احدى مشاهير السوشيال ميديا باقتطاع صور خطيبها من صورهما المشتركة، وعلقت عليها: “هيك أجمل من دونك.

و نشرت روان فيديو على سناب شات تفضح فيه خطيبها السابق ، قائلة : ا أعرف هل أبكي أم أضحك، شر البليّة ما يُضحك، خطيبي السابق فتح حسابًا على “ انستجرام ” ، لكي يصبح مشهورًا، لا أدري . على الأقل هو يكسب المال. كسب المال من خلال الإعلانات أفضل من كسبها من خلال غسل الأموال”.

وكانت روان قد فاجأت متابعيها بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات تجمعها مع شخص قالت بأنه خطيبها الذي خانها مع احدى صديقاتها المقربات وقامت بنشر صورهما .