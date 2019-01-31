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بالفيديو.. روان بن حسين تفضح خطيبها من جديد

بالفيديو.. روان بن حسين تفضح خطيبها من جديد
خالد الظفيري(صدى):

بعد أن هاجمته ونشر صورهما مع تعليقات مؤذية قامت روان بن حسين احدى مشاهير السوشيال ميديا باقتطاع صور خطيبها من صورهما المشتركة، وعلقت عليها: “هيك أجمل من دونك.

و نشرت روان فيديو على سناب شات تفضح فيه خطيبها السابق ، قائلة : ا أعرف هل أبكي أم أضحك، شر البليّة ما يُضحك، خطيبي السابق فتح حسابًا على “ انستجرام ” ، لكي يصبح مشهورًا، لا أدري . على الأقل هو يكسب المال. كسب المال من خلال الإعلانات أفضل من كسبها من خلال غسل الأموال”.

وكانت روان قد فاجأت متابعيها بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات تجمعها مع شخص قالت بأنه خطيبها الذي خانها مع احدى صديقاتها المقربات وقامت بنشر صورهما .


12 تعليق

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 12 ساعة

يمكن صالحبتها اجمل منها ههههههه الرجل بطبيعته يختار الأجمل

[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 10 ساعات

قبل كذا تقول انها سامحته وانهم تصالحوا ماذا جد في الموضوع–

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 10 ساعات

ههههههههههههههه
والله انه قاهرها وقلبها متقطع عليه تقطع.
ماتسوي كذا وتجيب طاريه الا هو قاعد ومتربع ومنسدح بوسط قلبها، ومن القهر ماتدري وش تسوي!!
فضحتي نفسك بنفسك يا بنت حسين!!!

[ عدد التعليقات: 6379 ] نشر منذ 10 ساعات

شكلة زحلطها على الصابون اللي له رغاوي كثيرة *!!! هع هع ههههههه

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 8 ساعات

البنت هذي جميله ولكن عقليتها جدا صغيره

الله يعين الي بياخذها بتنشر غسيله 😀

[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 3 ساعات

ترى أزعجتينا أنتِ وخروفك، متى يجي العيد وتذكينه ونفتك.
إن هو قفا راح بخيره وشره وإن بقى تقبليه بخيره وشره أتركي الرجل في حاله
ترى (عيب) نشر الغسيل.

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