بالفيديو.. روان بن حسين تفضح خطيبها من جديد
بعد أن هاجمته ونشر صورهما مع تعليقات مؤذية قامت روان بن حسين احدى مشاهير السوشيال ميديا باقتطاع صور خطيبها من صورهما المشتركة، وعلقت عليها: “هيك أجمل من دونك.
و نشرت روان فيديو على سناب شات تفضح فيه خطيبها السابق ، قائلة : ا أعرف هل أبكي أم أضحك، شر البليّة ما يُضحك، خطيبي السابق فتح حسابًا على “ انستجرام ” ، لكي يصبح مشهورًا، لا أدري . على الأقل هو يكسب المال. كسب المال من خلال الإعلانات أفضل من كسبها من خلال غسل الأموال”.
وكانت روان قد فاجأت متابعيها بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات تجمعها مع شخص قالت بأنه خطيبها الذي خانها مع احدى صديقاتها المقربات وقامت بنشر صورهما .
🐪[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 12 ساعة
يمكن صالحبتها اجمل منها ههههههه الرجل بطبيعته يختار الأجمل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 11 ساعة
اموركم صعبه ,,
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 10 ساعات
هياط 🤣🤣🤣🤣
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 10 ساعات
قبل كذا تقول انها سامحته وانهم تصالحوا ماذا جد في الموضوع–
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38405 ] نشر منذ 10 ساعات
حاح من.عقلك وعقله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38405 ] نشر منذ 10 ساعات
حاح من.عقلك وعقله
هزيم[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههههههههههههه
والله انه قاهرها وقلبها متقطع عليه تقطع.
ماتسوي كذا وتجيب طاريه الا هو قاعد ومتربع ومنسدح بوسط قلبها، ومن القهر ماتدري وش تسوي!!
فضحتي نفسك بنفسك يا بنت حسين!!!
رااايق[ عدد التعليقات: 6379 ] نشر منذ 10 ساعات
شكلة زحلطها على الصابون اللي له رغاوي كثيرة *!!! هع هع ههههههه
tata .okag[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 8 ساعات
البنت هذي جميله ولكن عقليتها جدا صغيره
الله يعين الي بياخذها بتنشر غسيله 😀
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
سخيفة هاالبنت
لكن جمالها يشفع لها عندي😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17614 ] نشر منذ 7 ساعات
خلي الضعيف في حاله 😆
غندورة[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 3 ساعات
ترى أزعجتينا أنتِ وخروفك، متى يجي العيد وتذكينه ونفتك.
إن هو قفا راح بخيره وشره وإن بقى تقبليه بخيره وشره أتركي الرجل في حاله
ترى (عيب) نشر الغسيل.