حلا شيحة تحسم الجدل بشأن التمثيل مع محمد رمضان

القاهرة(صدى):

فاجأت الفنانة المصرية، حلا شيحة، جمهورها بقرار مشاركتها في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل للنجم محمد رمضان.

وأكدت شيحة أن ظهورها في العمل الأول لها بعد عودتها للفن، مضيفة: ” استنوني قريب في رمضان مع محمد رمضان “.

وأبانت شيحة عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” أن العمل الذي ستشاركه فيه هو مسلسل ” زلزال “.

وقالت شيحة إنّها تعكفُ حاليًا على قراءة عدة أعمال لاختيار أحدها والإعلان رسميًا عن العمل الذي سيكتب عودتها مرةً أخرى للتمثيل.