حلا شيحة تحسم الجدل بشأن التمثيل مع محمد رمضان
فاجأت الفنانة المصرية، حلا شيحة، جمهورها بقرار مشاركتها في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل للنجم محمد رمضان.
وأكدت شيحة أن ظهورها في العمل الأول لها بعد عودتها للفن، مضيفة: ” استنوني قريب في رمضان مع محمد رمضان “.
وأبانت شيحة عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” أن العمل الذي ستشاركه فيه هو مسلسل ” زلزال “.
وقالت شيحة إنّها تعكفُ حاليًا على قراءة عدة أعمال لاختيار أحدها والإعلان رسميًا عن العمل الذي سيكتب عودتها مرةً أخرى للتمثيل.
طير الهوى[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يصلح الحال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
أنا من محبين وعشاااااااااق
أفلام الدراااما المصرية😘😘😘