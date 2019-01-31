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حلا شيحة تحسم الجدل بشأن التمثيل مع محمد رمضان

حلا شيحة تحسم الجدل بشأن التمثيل مع محمد رمضان
القاهرة(صدى):

فاجأت الفنانة المصرية، حلا شيحة، جمهورها بقرار مشاركتها في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل للنجم محمد رمضان.

وأكدت شيحة أن ظهورها في العمل الأول لها بعد عودتها للفن، مضيفة: ” استنوني قريب في رمضان مع محمد رمضان “.

وأبانت شيحة عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” أن العمل الذي ستشاركه فيه هو مسلسل ” زلزال “.

وقالت شيحة إنّها تعكفُ حاليًا على قراءة عدة أعمال لاختيار أحدها والإعلان رسميًا عن العمل الذي سيكتب عودتها مرةً أخرى للتمثيل.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 11 ساعة

الله يصلح الحال

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