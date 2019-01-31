كثافة مرورية على طريق الحرمين بعد إصطدام 4 شاحنات

نايف السالم(صدى):

تباشر الجهات المختصة إعادة طريق الحرمين بمحافظة جدة ” جسر بريمان بإتجاه الجنوب ” لوضعه الطبيعي بعد إصطدام أربع شاحنات عليه صباح اليوم الخميس .

من جهتها تحذر وزارة الداخلية ممثلة في المركز الوطني للعمليات الأمنية من الكثافة المرورية على الطريق .

وطالب ” عمليات 911 ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” سائقي المركبات بضرورة التمهل وتوخي الحيطة والحذر .