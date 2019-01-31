كثافة مرورية على طريق الحرمين بعد إصطدام 4 شاحنات
تباشر الجهات المختصة إعادة طريق الحرمين بمحافظة جدة ” جسر بريمان بإتجاه الجنوب ” لوضعه الطبيعي بعد إصطدام أربع شاحنات عليه صباح اليوم الخميس .
من جهتها تحذر وزارة الداخلية ممثلة في المركز الوطني للعمليات الأمنية من الكثافة المرورية على الطريق .
وطالب ” عمليات 911 ” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” سائقي المركبات بضرورة التمهل وتوخي الحيطة والحذر .
🐪[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 11 ساعة
طريق الحرمين شغال فوق طاقته الاستيعابيه يربط جميع المدن مكه والمدينه ورابغ وثول وينبع والجنوب بالشمال المفروض المواصلات تخصص طريق للشاحنات افضل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يستر بستره الضافي علينا وعلى الاجواد في كل مكان ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
طريق الحرمين
مزدحم دائمآ
سواء كان حادث أو لا
الزحمة هيه هيه
ماتغير شي
بس خلاص تعودنا عليها
لدرجة أني إذا ماشفت زحمة على آخر اليل
أزعل وأتنرفز🤗🤗🤗
غندورة[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 5 ساعات
😱ي دافع البــلآ.
وكيف صار الحادث؟
ابونايف[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 5 ساعات
بعض الجسور يكون ارتفاعه لا يسمح بدخول الشاحنات لكن الخطأ الكبير على المرور المفروض يمنع الشاحنات من العبور