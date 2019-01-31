احذري.. تناول الأطعمة الحمضية يضر الأسنان

أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور أحمد القفاص، أخصائى تجميل وتركيب الأسنان ، إن تآكل الأسنان يرجع إلى عدة أسباب وعوامل وممكن تجنب معظمها بواسطة العناية اليومية بالأسنان والمواظبة على تنظيفها مرتين كل يوم على الأقل.

وأوضح القفاص، أن هناك بعض العوامل والمسببات الأخرى التي تستوجب عناية خاصة من الفتيات والسيدات للتغلب عليها ومن أهم هذه العوامل هي درجة حموضة الأسنان التي أثبت أنها قد تتسبب في تآكل الأسنان، ولذلك يجب تعديل السلوك التغذوي العصري والعادات المتبعة في تناول الطعام، سواء بما يتعلق بنوعيات الأطعمة أو كمياتها.

وأكد أخصائى تجميل الأسنان، أن العادات التغذوية الشائعة التي تزيد من خطر تآكل الأسنان مثل تناول الأغذية الحامضية من الفواكه والخضار واستهلاك المشروبات الغازية ذات الحموضة العالية وكثرة تناول الطعام.

وأشار القفاص ، إلى أن دور مينا الأسنان هو الحفاظ على الأسنان وخصوصًا على الطبقات الداخلية والحساسة وتمر عبر هذه الطبقات إمدادات الدم والأعصاب التي تغذي الأسنان.

وأوضح أنه من المُفضل تناول بعض الوجبات الرئيسية في اليوم بدلا من الوجبات الخفيفة التي لا نهاية لها على مدار اليوم والتقليل بذلك من مدة تعرض الأسنان للحمض.