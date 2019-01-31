أحمد الفيشاوي يثير سخرية جمهوره بعد نشره صورة جديدة مع زوجته 

القاهرة(صدى):

تهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كرش الفنان أحمد الفيشاوي، بعد ظهوره على موقع ” إنستجرام ” برفقة زوجته، ندى كامل.

ولم يتمكن ” الفيشاوي من إخفاء كرشه الذي ظهر واضحا، فيما طالبه النشطاء بإنقاص وزنه حفاظا على نفسه، كما عقب الفيشاوي، على صورته داخل حديقته، قائلا: “ أنا وزوجتي في المنزل ” .

يذكر أن “ الفيشاوي ” قد أعلن زواجه على ندى كامل فى شهر يونيو الماضى، حيث تم الزفاف فى الجونة بحضور عدد من أصدقاءه.