أحمد الفيشاوي يثير سخرية جمهوره بعد نشره صورة جديدة مع زوجته
تهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كرش الفنان أحمد الفيشاوي، بعد ظهوره على موقع ” إنستجرام ” برفقة زوجته، ندى كامل.
ولم يتمكن ” الفيشاوي من إخفاء كرشه الذي ظهر واضحا، فيما طالبه النشطاء بإنقاص وزنه حفاظا على نفسه، كما عقب الفيشاوي، على صورته داخل حديقته، قائلا: “ أنا وزوجتي في المنزل ” .
يذكر أن “ الفيشاوي ” قد أعلن زواجه على ندى كامل فى شهر يونيو الماضى، حيث تم الزفاف فى الجونة بحضور عدد من أصدقاءه.
هزيم[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 10 ساعات
يالله ياالناس.
فعلن رضى الناس غايه لا تدرك.
وش دخلكم فيه .
الرجال مرتاح ومستانس مع هالزوجه وهالبيت اللي تطرد فيه الخيل.
اهم شي البيت هاااه.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 10 ساعات
صدقت رضا الناس صعب ولا له داعي اصلا
الناس متوافقين وراضين -سيبوهم في حالهم-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
الكرشه مع زوجته 😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 8 ساعات
بس في الجهة الثانية😐