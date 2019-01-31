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أحمد الفيشاوي يثير سخرية جمهوره بعد نشره صورة جديدة مع زوجته 

أحمد الفيشاوي يثير سخرية جمهوره بعد نشره صورة جديدة مع زوجته 
القاهرة(صدى):

تهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كرش  الفنان أحمد الفيشاوي، بعد ظهوره على موقع ” إنستجرام ” برفقة زوجته، ندى كامل.

ولم يتمكن ” الفيشاوي من إخفاء كرشه الذي ظهر واضحا، فيما طالبه النشطاء بإنقاص وزنه حفاظا على نفسه، كما عقب الفيشاوي، على صورته داخل حديقته، قائلا: “ أنا وزوجتي في المنزل ” .

يذكر أن “ الفيشاوي ” قد أعلن زواجه على ندى كامل فى شهر يونيو الماضى، حيث تم الزفاف فى الجونة بحضور عدد من أصدقاءه.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 10 ساعات

يالله ياالناس.
فعلن رضى الناس غايه لا تدرك.
وش دخلكم فيه .
الرجال مرتاح ومستانس مع هالزوجه وهالبيت اللي تطرد فيه الخيل.
اهم شي البيت هاااه.

[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 10 ساعات

صدقت رضا الناس صعب ولا له داعي اصلا
الناس متوافقين وراضين -سيبوهم في حالهم-

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