ابتكار جديد من سامسونج لتشخيص أمراض الرئتين والربو

وكالات(صدى):

أطلقت شركة سامسونج قميصاً ذكياً قادراً على تشخيص مجموعة من الأمراض التي تصيب الرئتين مثل الربو ، وعدوى الجهاز التنفسي، و التهاب الشعب الهوائية المزمن، و الانسداد الرئوي المزمن، وتغبر الرئة.

كما يشخص القميص تحليل الأصوات الصادرة عند التنفس وقياس قوة وشدة الشهيق والزفير، لتشخيص المرض.ومؤشر كتلة الجسم، والعمر، والجنس، والوزن، والطول، لتقديم بيانات دقيقة.

ويشار أن القميص يرتبط مع الهاتف من نوع سامسونج، لكي تظهر القياسات و النتائج ليتمكن المستخدم من معرفة نوع المرض.