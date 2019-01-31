” التعليم ” توظف 5270 حارس أمن في مدارس المملكة

علي القحطاني(صدى):

دشن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ امس الأربعاء مشروع الحراسات الأمنية في مقر الوزارة بهدف توفير الحراس المواطنين في جميع مناطق المملكة ، ضمن مبادرة تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية .

ومن المقرر أن يستفيد من المشروع نحو 5270 مدرسة وفقاً لعدد الحراس ، فيما تطمح الوزارة إلى توفير عدد أكبر من حراس الأمن في جميع مدارسها .

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة للطلاب والطالبات للإطمئنان عليهم وتفرغ قادة المدارس لمهاهم الأصلية ، موجهاً شكره لشركات القطاع الخاص التي تكاتفت مع الوزارة .

وكشف المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم، الدكتور ماجد بن عبيد الحربي، أن مشروع الحراسات الأمنية بالمدارس يشمل جميع إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة وفق نسب توزيع الطلاب .

وأضاف الحربي أن الوزارة تسعى لتوطين هذه الوظائف ، بعد أن قامت بتوظيف هؤلاء الحراس المواطنين في فترة وجيزة فور تدريبهم مع شركة تطوير المباني والشركات المشغلة .