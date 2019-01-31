بالصور.. أول مشاهد مسلسل ” فلانتينو “

القاهرة(صدى):

قام النجم الكبير عادل إمام بتصوير أول مشاهد مسلسل ” فلانتينو ” ، الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

واختار المخرج رامي إمام أن تكون المشاهد الأولى التي يتم تصويرها للمسلسل بين الزعيم عادل إمام والفنانة دلال عبدالعزيز، وحرص مؤلف العمل الشاعر أيمن بهجت قمر، والمنتج هشام تحسين على الحضور في أول أيام التصوير.

ويشارك في بطولة مسلسل “فلانتينو” سامح حسين، طارق الإبياري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة.

يذكر أن المسلسل تعرض لأزمة إنتاجية كادت تعصف به وتؤدي إلى تأجيله، إلا أن مصدر مقرب من المخرج والمنتج رامي إمام مالك شركة “ماغنوم” منتجة المسلسل أوضح أن رجل أعمال خليجياً تدخل بالمشاركة في الإنتاج نظراً لضخامة تكاليف إنتاج المسلسل وأجور الفنانين وهو ما أنقذ المسلسل ليتم التصوير ويقرر رامي إمام عرضه رمضان المقبل.