خفض أسعار هواتف ” آيفون ” و البيع بالأسعار المحلية

وكالات(صدى):

سجلت إيرادات شركة آبل الأمريكية في بناير الجاري، تراجعاً متأثرة بانخفاض مبيعات أجهزة ” آي فون ” ، لتسجل بذلك أول تراجع في الإيرادات لتصل إلى 84.3 مليار دولار أي 5 %.

و أصدرت الشركة قراراَ لخفض أسعار هواتف ” آيفون ” قريبا ، كما سوف يباع بالعملات المحلية في المستقبل، بالنظر إلى الغلاء الناجم عن ارتفاع سعر الدولار في سوق العملات.

و أشار لرئيس التنفيذي لـ ” أبل ” تيم كوك ” ،أن أسعار الهواتف المطلقة مؤخراَ انخفضل ، ليصبح سعرها سعر “ آيفون Xs ” عند 999 دولار، بينما وصل سعر “ آيفون Xs ماكس ” إلى 1199 دولار، لكن سعر هاتف “ آيفون Xr ” لم يتجاوز 749 دولارا.