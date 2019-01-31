تعرف على موعد إطلاق سيارة مرسيدس ايه ام جي الجديدة لموسم 2019

برلين(صدى):

أعلنت شركة مرسيدس ايه ام جي بأنها ستكشف عن السيارة الجديدة المشاركة في بطولة الفورمولا 1 لموسم 2019 من طراز w10 بشكل غير رسمي حيث سيقوم الفريق بإطلاق السيارة وتجربتها على مسار حلبة سيلفرستون في 13 من فبراير على غرار العام الماضي ومع ذلك، شددت مرسيدس بأن الحدث سيكون مغلقاً وليس متاحًا لوسائل الإعلام أو العامة على عكس العام الماضي.

وسيكون اليوم المخصص للحلبة أحد اليومين التي يُسمح بها للفريق بالتصوير لهذا العام، حيث يسمح للفريق يومان فقط لتشغيل سياراتهم الى 100 كيلومتر كحد أقصى للأغراض الترويجية للفريق من الصور والفيديوهات الترويجية.

سيقوم الفريق بعد ذلك بإطلاق صورالسيارة إلى العالم، بما في ذلك صور السيارة على مسار الحلبة والصور الرسمية للسيارة التي تلتقط في الاستديو الخاص بالفريق.

وستكون سيارة مرسيدس للفورمولا 1 من طراز w10 العاشرة منذ عودة مرسيدس كشركة مصنعة في عام 2010، والسيارة السادسة من عصر السيارات الهجينة او الهايبرد. وهي الحقبة التي فازت فيها السهام الفضية بكل لقب فردي وبكل جدارة.

حيث يسعى السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا 1 خمس مرات إلى نيل البطولة السادسة له في عالم الفورمولا 1 ، في حين يسعى زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس إلى العودة للفوزفي السباقات لأنه لم يتمكن من تحقيق الفوز على متن سيارة w09 في عام 2018.

بعد أن تنتهي مرسيدس من تجربة السيارة الجديدة وعرضها للعالم، سيبدأ الفريق بحزم أمتعتهم والتوجه إلى برشلونة حيث سيبدأ الاختبار الرسمي للسيارة في 18 من فبراير على حلبة كاتالونيا استعداداً للموسم الجديد 2019.